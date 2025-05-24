Arranca l’Aplec del Caragol més massiu
La vuitena edició de Lo Caragolasso dona el tret de sortida a la festa als Camps Elisis de Lleida. Amb el cantant Lluís Sánchez com a convidat i Cigaló Forçuts com a colla d’honor
Centenars de persones es van congregar ahir a la glorieta dels Camps Elisis de Lleida per donar el tret de sortida a la 44a edició de l’Aplec del Caragol. Per vuitè any, l’esdeveniment de Lo Caragolasso va marcar l’inici de tres intensos dies de celebració i aquest 2025 va ser protagonitzat pel cantant lleidatà Lluís Sánchez com a convidat d’honor. “Tenia moltes ganes de ser aquí”, va assegurar des de l’escenari. “Soc molt mal lleidatà, perquè mai abans havia vingut a l’Aplec... Ara m’adono que és molt millor del que imaginava, per la qual cosa el proper any penso unir-me a alguna colla”, va confessar l’artista a SEGRE. Sánchez va interpretar Maria Maria, un dels temes inclosos en el seu disc de debut, davant d’un públic visiblement animat i amb enormes ganes de gresca.
L’esdeveniment, presentat com és habitual pel Sr. Postu, va tenir com a penya d’honor Cigaló Forçuts. La seua cap, Meri Feliu, va ser nomenada collista d’honor, un reconeixement que va rebre amb entusiasme, ja que “vinc a l’Aplec des que tenia tot just 4 anys”, va explicar. “Per a nosaltres és un privilegi poder formar part de la millor festa del món any rere any”, va assegurar Feliu.
Per celebrar el reconeixement, la colla va interpretar uns garrotins acompanyats per la banda Claquera, que també va animar el públic amb rumba popular. La cerimònia va acabar amb l’exhibició dels Castellers de Lleida, la cantada de l’himne de l’Aplec i la hissada de la bandera de la festa.
Una vegada es va fer fosc, va començar el sopar de germanor a les parcel·les de cada penya i les actuacions de discjòqueis i artistes locals fins a la matinada. A les 21.00 (i fins a les 7.00) estava previst que entrés en funcionament el primer control d’accessos al recinte de la història de la tradició, mitjançant braçalets que els visitants van obtenir gratuïtament a l’entrada principal.
L’entrada i la sortida dels visitants també es controlarà avui a partir de les 20.00 i s’han programat desenes d’activitats per a tots els públics.
AGENDA D'AVUI
- 12.00: El tradicional homenatge a l’estàtua de Manolo Calpe comptarà amb una cercavila a càrrec dels Trabucaires dels Trons i la xaranga Desmadrats.
Masterclass de garrotins
- 12.30: A càrrec de Dolors Pubill i tindrà lloc a l’escenari de la plaça central.
Dinar de germanor
- 14.30: A la parcel·la de cada penya i a la plaça central, on no faltaran els caragols.
Campionat de canyes
- 16.30: La colla Caragolillo Brillo organitza el campionat anual que consisteix a consumir canyes i polvorons en el menor temps possible.
Cursa infantil de caragols
- 18.00: L’amfiteatre acull la 30a edició d’aquesta carrera infantil i, a la Glorieta, exhibició dels Castellers de Lleida.
Destapament de cava
- 19.30: La penya La Llauna organitza el 15 concurs de destapament ràpid de cava.
Sopar de germanor
- 22.00: A la parcel·la de cada colla i a la plaça central.
Revetlla musical
- 24.00: Amb Saturno (pavelló 3), Topiloco Aviador (plaça central) i diferents DJ a les colles.