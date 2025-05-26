SEGRE

El Govern suprimeix la DGAIA i la nova direcció se centrarà en la prevenció i no gestionarà contractació ni prestacions

S'incorporaran 300 nous professionals de forma progressiva fins al 2027

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, durant la seva compareixença aquest dilluns.Pau Cortina / ACN

El Govern ha decidit suprimir la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i crearà una nova direcció amb l'objectiu de fer un "viratge cap a la prevenció". La nova Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència estarà operativa a partir del 3 de juny i entre les seves competències no estarà ni la contractació ni tampoc les prestacions. A més, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat en roda de premsa que s'incorporaran 300 nous professionals de forma progressiva fins al 2027.

