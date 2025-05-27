Un pacient espanyol paraplègic torna a caminar gràcies a la neuroestimulació de la medul·la
Un home de 33 anys amb lesió medul·lar traumàtica aconsegueix caminar un quilòmetre després de sotmetre’s a una teràpia pionera d’estimulació elèctrica epidural
Un pacient espanyol de 33 anys que havia quedat completament paraplègic després de patir una greu lesió medul·lar traumàtica ha aconseguit tornar a caminar gràcies a una revolucionària teràpia de neuroestimulació medul·lar combinada amb un intensiu programa de rehabilitació. Aquesta fita mèdica, documentada per primera vegada al món per a aquest tipus específic de lesió, ha estat publicada recentment a la prestigiosa revista científica Cell Med per un equip d’investigadors italians del Hospital San Rafael de Milà.
L’home, que fa quatre anys va patir una lesió de la medul·la espinal a nivell de les vèrtebres T11 i T12 que afectava també el con medul·lar (la part terminal de la medul·la espinal), presentava un sever dèficit motor a causa de danys tant en el sistema nerviós central com al perifèric. Després de la implantació d’un neuroestimulador medul·lar en l’espai epidural i l’aplicació de protocols específics d’estimulació i rehabilitació, el pacient va experimentar millores significatives en la força muscular, la marxa i el control motor.
En rebre l’alta hospitalària, el pacient ja era capaç de caminar 58 metres en sis minuts i completar la prova estàndard dels 10 metres en poc més de 40 segons. El més sorprenent va arribar sis mesos després, quan va aconseguir recórrer un quilòmetre utilitzant únicament un caminador i unes ortesis (dispositius ortopèdics) a les cames, el que l’equip mèdic va qualificar com "la fita més increïble" del tractament.
Com funciona la neuroestimulació medul·lar?
L’equip mèdic liderat pel Hospital San Rafael va implantar el pacient un sofisticat sistema d’estimulació de la medul·la espinal amb 32 elèctrodes entre les vèrtebres T11 i L1. Aquest dispositiu permet reactivar els circuits nerviosos residuals que són essencials per recuperar la postura i la marxa, expliquen els especialistes.
"Amb l’estimulació elèctrica epidural assistida per rehabilitació vam poder restablir les funcions motrius de les extremitats inferiors en un pacient que patia paraplegia, permetent-li aconseguir la posició dreta i caminar distàncies curtes," va explicar el neurocirurgià Luigi Albano, primer signant de l’article científic.
A més de la notable recuperació motriu, el tractament va produir "una millora clínicament rellevant del dolor neuropàtic i de la qualitat de vida general del pacient", va afegir l’investigador, subratllant els beneficis integrals d’aquesta teràpia innovadora.
Un procés de rehabilitació pioner
Després de la implantació del neuroestimulador, el pacient es va sotmetre a un innovador programa de rehabilitació que integrava exercicis en un entorn de realitat virtual, utilitzant retroalimentació sensorial i motriu. Aquest enfocament terapèutic multidisciplinari va ser fonamental per aconseguir els resultats obtinguts.
En només tres mesos, l’home va mostrar una millora substancial de la mobilitat en les seues extremitats inferiors i del control postural del tronc en posició establerta. Tot aquest procés va culminar amb l’èxit de caminar un quilòmetre, una distància que semblava inabastable per a algú amb el seu diagnòstic inicial.
Sandro Iannaccone, un altre dels signants de l’estudi, va destacar: "Aquest tractament demostra com de crucial que és el treball en equip entre fisioterapeutes, fisiatres, neuròlegs, neurocirurgians i enginyers". Segons l’investigador, només gràcies a una estreta col·laboració i a un enfocament multidisciplinari, que integra tècniques avançades de neuromodulació amb una rehabilitació tecnològica i personalitzada, "ha estat possible aconseguir resultats tan significatius en la recuperació motriu del pacient".
Les lesions del con medul·lar: un desafiament mèdic
Els traumatismes del con medul·lar representen un dels reptes més complexos en la medicina actual. Solen ser conseqüència d’accidents de trànsit, caigudes o successos violents, i en constitueixen més del 50% de les lesions que afecten la unió entre la medul·la i les arrels espinals.
A causa de les zones neurològiques que comprometen, aquestes lesions són considerades entre les més difícils de tractar, amb opcions terapèutiques tradicionalment limitades. El quadre clínic pot variar considerablement entre pacients, però en la majoria dels casos es presenten dèficits motors i sensorials greus i persistents que afecten profundament la qualitat de vida i l’autonomia dels qui els pateixen.
Pietro Mortini, un altre dels investigadors implicats en l’estudi, va assenyalar que els resultats "ofereixen noves esperances als pacients amb lesions medul·lars greus que han experimentat un llarg període d’immobilitat", en brindar-los la possibilitat "de recuperacions impensables fins fa poc".
Quins avenços hi ha hagut anteriorment en el tractament de lesions medul·lars?
Fins ara, els tractaments per a lesions medul·lars greus s’havien centrat principalment en la rehabilitació convencional i en mesures pal·liatives per millorar la qualitat de vida dels pacients. Si bé s’havien aconseguit alguns avenços amb l’estimulació elèctrica funcional (FES) i altres mètodes de neuroestimulació, cap no havia documentat resultats tan prometedors com els obtinguts en aquest cas.
El present estudi marca un abans i un després en l’abordatge de les lesions del con medul·lar, obrint un camí esperançador per a milers de persones que pateixen paraplegia a causa de traumatismes similars. No obstant, els investigadors adverteixen que cada cas és únic i que els resultats poden variar depenent de múltiples factors, com la gravetat i antiguitat de la lesió.