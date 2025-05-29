SALUT
Homenatge a les víctimes del VIH
La Fundació Antisida recorda els 250 morts per la malaltia a Lleida des dels anys 80. Adverteix d’un repunt de casos positius des del 2023
La capital del Segrià va homenatjar ahir les 250 persones que han mort pel VIH a la demarcació de Lleida des dels anys 80, amb un acte organitzat per la Fundació Antisida al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Durant la commemoració, es van llegir en veu alta els noms dels morts, que eren plasmats en un cartell de grans dimensions, “per visibilitzar l’existència de la malaltia, els seus afectats i la dimensió que té en la nostra societat”, va assegurar Joan Fibla, president de la Fundació Antisida. Així mateix, va tenir lloc una actuació musical i, a la façana exterior de la institució es van exposar uns tapissos elaborats pels éssers estimats dels morts pel VIH a Catalunya, que formen part del Museu Nacional a Barcelona.
“És important continuar visibilitzant la malaltia perquè, a dia d’avui, continuem registrant morts per sida a la demarcació i fins i tot hem vist un repunt de positius”, va destacar Fibla. “De moment, aquest 2025 ja hem fet unes 200 proves i tres casos han resultat positius. Fins fa dos anys, la tendència era trobar-ne dos o tres a l’any (fent entre 500 i 600 proves)”, va afirmar el president de la Fundació.
El repunt coincideix amb un augment general de les malalties de transmissió sexual com la sífilis o la gonorrea, segons Fibla. Entre les causes, va assenyalar certa relaxació en les mesures de protecció sexual i, al seu torn, l’augment de les persones que se sotmeten als cribratges. “Ja és el que volem, que les persones es facin la prova, ja que s’estima que més de 30% de persones infectades del VIH desconeixen la seua condició”, va explicar.