ENSENYAMENT
Pedagogia a Cervera
Acull la clausura del programa STEAMcat sobre innovació en educació. Va reunir més de 150 docents de 80 centres
Cervera va acollir ahir la jornada formativa de clausura del programa STEAMcat, sobre innovació pedagògica en què van participar 150 docents de 80 centres educatius, entre els quals l’Institut Antoni Tarroja i l’Escola Jaume Balmes de la capital de la Segarra. És una iniciativa de la conselleria d’Educació que té com a objectiu “fomentar les vocacions científiques i tecnològiques de l’alumnat, especialment de les dones”, va explicar Mercè Requena, coordinadora del programa. La tercera edició es va celebrar Cervera perquè la gran majoria de centres participants eren de la demarcació de Lleida.
La jornada va arrancar amb la benvinguda al Paranimf de la Universitat i la Cerverada, una gimcana tecnològica per descobrir el patrimoni material i cultural del nucli històric i reivindicar les dones que van ser perseguides per la inquisició acusades de bruixeria. “Cada equip té unes targetes que els indiquen els llocs que han de visitar i quan hi arriben tenen una aplicació de realitat augmentada que els proposa una sèrie de proves”, va explicar Dani Blasi, ambaixador de STEAMcat i impulsor de la gimcana. També hi va haver una ponència sobre equitat i STEAM, que correspon a les inicials de les paraules en anglès Science, Technology, Engineering and Maths a l’Auditori Municipal i una fira de recursos a l’església de Sant Domènec, entre altres.