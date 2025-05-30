CLIMA
Lleida, en alerta per altes temperatures
L’Agència Estatal de Meteorologia activa aquest divendres l’avís en 23 províncies per calor i tempestes. Es preveuen màximes superiors a 37 graus a la capital, Alcarràs o Bellvís
La demarcació de Lleida és una de les vint-i-tres províncies que estaran durant la jornada d’avui en avís per calor i tempestes, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Després de dos dies en els quals les temperatures van vorejar els 35 graus a les comarques lleidatanes (els 34,5º de Maials o els 34,4º de Torres de Segre van ser les màximes d’ahir) o fins i tot els van superar (els 35,3º de Seròs, dimecres), avui es preveuen registres que sobrepassaran els 37º en municipis com Lleida capital, Alcarràs o Bellvís, segons afirma el Meteocat. Paral·lelament, a la demarcació de Tarragona també s’activarà avui l’alerta de l’Aemet (ja que els punts més calorosos de Catalunya ahir es van registrar al pantà de Riba-roja, amb 35,9º; i Vinebre, amb 35,8º), així com les tres províncies aragoneses.
D’altra banda, la Universidad de Granada va advertir ahir que les previsions de calor per als propers dies farà que el pol·len de l’olivera, en plena floració, arribi al nivell extrem, igual que les gramínies, que ja estan registrant nivells inusualment elevats.