CELEBRACIONS

Festa del Pou Bo el cap de setmana vinent a Torregrossa

Presentació de la 15 Festa del Pou Bo de Torregrossa. - AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

Presentació de la 15 Festa del Pou Bo de Torregrossa.

REDACCIÓ

L’ajuntament de Torregrossa va presentar ahir la 15 edició de la Festa del Pou Bo, que se celebrarà els pròxims 7 i 8 de juny amb el tradicional mercat d’artesania i les danses del Pou Bo a càrrec dels alumnes de l’escola La Bassa. El consistori assumeix la gestió de l’esdeveniment des d’aquest any, en el qual s’homenatjarà les seues dos impulsores, Ramona Ibáñez i Lluïsa Puig, així com la primera presidenta dels Amics del Pou Bo, Roser Teixidó.

