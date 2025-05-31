CELEBRACIONS
Festa del Pou Bo el cap de setmana vinent a Torregrossa
L’ajuntament de Torregrossa va presentar ahir la 15 edició de la Festa del Pou Bo, que se celebrarà els pròxims 7 i 8 de juny amb el tradicional mercat d’artesania i les danses del Pou Bo a càrrec dels alumnes de l’escola La Bassa. El consistori assumeix la gestió de l’esdeveniment des d’aquest any, en el qual s’homenatjarà les seues dos impulsores, Ramona Ibáñez i Lluïsa Puig, així com la primera presidenta dels Amics del Pou Bo, Roser Teixidó.