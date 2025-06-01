TRADICIONS
L’Harpia més supersticiosa: Balaguer es vesteix de l’edat mitjana, enguany té les creences com a fil conductor
La programació continua avui al centre històric, amb actuacions i tallers
El festival que reviu l’època medieval a la capital de la Noguera, l’Harpia de Balaguer, va viure ahir la tercera jornada de la seua edició d’aquest any, que està dedicada a la màgia, les supersticions i les creences. Durant tot el dia es van programar activitats interactives, entre les quals d’escriptura antiga, teixits i demostracions de la vida quotidiana medieval al campament –que aquest any ha canviat la ubicació habitual del riu a la plaça Mercadal–. També es van fer visites guiades a l’Arxiu Comarcal de la Noguera, i espectacles infantils a càrrec de companyies com La Cremallera Teatre o Toniton Circ. Paral·lelament i seguint la temàtica de l’edició, els visitants van poder recórrer una zona dedicada a l’esoterisme, amb tarotistes i elements vinculats al món de les supersticions, les creences, la màgia i els misteris. En aquest sentit, estava prevista la venda d’un braçalet amulet, inspirat en un penjoll d’atzabeja del segle XIV que va ser trobat al Castell Formós.
“És un cap de setmana en què els carrers del centre històric de Balaguer s’engalanen d’època medieval”, va explicar ahir l’alcaldessa de la ciutat, Lorena González, que va afegir: “Avui (per ahir) ha estat una jornada de moltíssima calor, però això no ha impedit que la gent sortís de casa i que gaudís de les desenes d’activitats que ha preparat l’Harpia.” Segons González, un dels moments de màxima afluència de públic del certamen va ser ahir a la nit, amb l’arribada de l’Harpia, el parlament dels comtes d’Urgell i el Ball del Salt i el Salt de foc de l’Harpia. El certamen continua avui, i ha previst una trentena d’activitats de 10.30 a 21.30.
❘ balaguer ❘ La figura mitològica de l’Harpia forma part del bestiari popular de Balaguer i representa una àguila amb cap de dona. El ball del Salt de l’Harpia, que va tenir lloc ahir a la nit, és una dansa oberta al públic i els diables de Bèsties Ferèstegues es van encarregar del Salt del Foc.