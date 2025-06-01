ARTS
El Marrameu fa somiar els petits
El festival de teatre de Torrelameu celebra la novena edició apostant per propostes per a públic de 0 a 3 anys. Les activitats acaben avui i la direcció espera rebre 2.000 assistents
El certamen de contes i espectacles al carrer de Torrelameu, el Festival Marrameu, converteix el municipi aquest cap de setmana en un referent de les arts escèniques en el món rural. Al llarg d’aquesta novena edició –que va començar divendres i conclou demà– l’organització preveu rebre més de 2.000 assistents. Impulsat per Festuc Teatre, el Marrameu ofereix una programació diversa que inclou titelles, circ, dansa, música, clown i jocs de carrer, de la mà de companyies de Ponent i de la resta de Catalunya. Aquest any “hem apostat fort per propostes dirigides a la primera infància, per a petits de 0 a 3 anys,” va explicar Pere Pàmpols, director del festival i de Festuc Teatre. Un exemple d’això és El cau dels sentits, una instal·lació de la companyia Imagin.art que es va ubicar ahir a l’església del municipi. Paral·lelament, aquesta edició destaca pel seu vessant social, ja que incorpora obres com Sopa de pedres de La Màxima (companyia de la Fundació Ilersis, que treballa per a la inclusió de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió). La direcció del Marrameu va remarcar que ja és un festival “més que consolidat. Vam començar fa 9 anys amb molt poc pressupost, i cada any hem fet un pas més”.
Així mateix, Pàmpols va avançar que ja estan preparant el desè aniversari: “Tenim coses entre mans que revelarem quan sigui el moment”, va assegurar.