CERTAMEN
La Fira de l’Ou de Sant Guim entregarà els seus Ous de Plata a Helena Garcia Melero
Sant Guim de Freixenet ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana la 28a edició de la Fira de l’Ou, el certamen gastronòmic que posa de relleu els productes de proximitat amb l’ou com a protagonista. Representants de l’ajuntament i la Diputació van presentar ahir a Lleida el programa d’activitats, que s’iniciarà dissabte amb un dinar popular. Fins diumenge, dia central, està previst que Sant Guim rebi prop de 4.000 visitants.
Com a novetat, l’organització ha apostat per sessions de maridatge de productes locals amb la col·laboració de cellers de l’entorn, que tindran lloc dissabte al Moll de l’Estació a preu de 3 euros la sessió (tiquets a l’ajuntament). A més, el centre del poble acollirà diumenge una vintena de parades d’artesania i alimentació.
Paral·lelament, els Ous de Plata reconeixeran la trajectòria de la periodista de 3Cat Helena Garcia Melero i a més també s’homenatjarà Primitiu Mata, veí de Sant Guim de 93 anys i col·laborador en iniciatives locals.
La clausura de la fira anirà a càrrec del president del Parlament, Josep Rull, que té arrels familiars a Montoliu de Segarra. Com és tradició, l’esdeveniment finalitzarà trencant un ou de xocolate gegant.