Aquest és el preu dels abonaments de les piscines municipals de Lleida
L’Ajuntament manté l’horari ampliat fins a les 20:30h i prioritza la venda telemàtica d’entrades per evitar aglomeracions en la temporada que comença el 14 de juny
L’Ajuntament de Lleida ha anunciat oficialment els preus dels abonaments i entrades per a les piscines municipals per a la temporada de bany 2025, que començarà dissabte vinent 14 de juny. Les instal·lacions aquàtiques de Cappont, Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, Secà i Els Mangraners obriran les portes des de les 11:00 fins les 20:30 hores, mantenint així l’ampliació horària que es va implementar per primera vegada durant l’estiu passat, una mesura que va ser ben rebuda pels usuaris.
La Paeria ha confirmat que la venda d’entrades es realitzarà prioritàriament per via telemàtica, un sistema que busca agilitzar l’accés i evitar les habituals cues als recintes durant els dies de més afluència. Els ciutadans podran adquirir les seues entrades mitjançant el codi QR disponible a la pàgina web piscines.paeria.cat a partir del proper 11 de juny. Aquesta eina digital no només pretén millorar l’experiència de l’usuari, sinó que també permetrà als gestors controlar de manera més eficient els aforaments de cada instal·lació, garantint així el compliment de les normatives de seguretat.
Amb l’objectiu de no deixar ningú enrere en aquesta transició digital, el consistori ha previst habilitar un punt d’assessorament en la regidoria d’Esports per a aquelles persones que no disposin de mitjans electrònics o necessitin ajuda per realitzar la compra online. Aquest servei estarà disponible a partir de l’11 de juny, en horari de 9:00 a 13:30 hores en dies feiners, i permetrà el pagament en efectiu.
Tarifes i bonificacions per a la temporada 2025
Respecte als preus, l’entrada individual es manté en 3,70 euros, mentre que els abonaments de 5, 10 i 20 entrades tindran un cost d’11,40€, 20,20€ i 35,10€ respectivament. Aquestes tarifes representen un estalvi considerable per als usuaris habituals davant la compra d’entrades individuals, amb descomptes que poden assolir fins el 50% en el cas de l’abonament de 20 entrades.
L’Ajuntament de Lleida ha establert també una política de gratuïtat per a diversos col·lectius. Les persones grans de 65 anys i jubilades podran accedir sense cap cost a les instal·lacions, igual com els menors de 3 anys. Aquest mateix benefici s’estén a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que presentin l’acreditació corresponent.
A més, s’han previst bonificacions específiques per a famílies nombroses i monoparentals, que gaudiran d’una reducció del 25% en els abonaments de temporada i en les activitats esportives dirigides a nens. Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica també podran beneficiar-se de descomptes especials, prèvia valoració i aval dels serveis socials municipals.
Com funcionarà el sistema de reserva online?
El nou sistema de reserva i compra d’entrades en línia estarà operatiu a partir de l’11 de juny a través del web piscines.paeria.cat. Els usuaris podran seleccionar la instal·lació de la seua preferència, el dia i el nombre d’entrades desitjades, i procedir al pagament mitjançant targeta bancària. Una vegada completada la transacció, rebran un codi QR que hauran de presentar a l’entrada de la piscina.
Aquest procediment representa una evolució significativa respecte al sistema tradicional de compra d’entrades en taquilla, que solia generar llargues cues especialment en dies de calor intensa. La digitalització del procés no només agilitza l’accés, sinó que també permet als usuaris planificar amb temps les seues visites, assegurant-se la disponibilitat de places en la data desitjada.
Per als qui no estiguin familiaritzat amb les eines digitals, el punt d’assessorament habilitat en la regidoria d’Esports oferirà assistència personalitzada, garantint així que la transició cap aquest nou model no suposi una barrera per a cap segment de la població.
Quins documents es necessiten per obtenir les bonificacions?
Els usuaris que desitgin beneficiar-se de les tarifes reduïdes o gratuïtes hauran de presentar la documentació acreditativa corresponent. En el cas de les persones grans de 65 anys i jubilades, n’hi haurà prou amb mostrar el DNI o la targeta de jubilació. Per a les persones amb discapacitat, serà necessari el certificat oficial que acrediti un grau igual o superior al 33%.
Les famílies nombroses i monoparentals hauran de presentar el carnet corresponent expedit per l’administració competent per a disfrutar del descompte del 25% en els abonaments de temporada i activitats infantils. Quant a les bonificacions per vulnerabilitat econòmica, els interessats les hauran de tramitar prèviament a través dels serveis socials municipals, que avaluaran cada cas de manera individualitzada.