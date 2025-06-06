FORMACIÓ
La Caixa beca lleidatans ‘brillants’
Xavier Bonet i Irina Samy cursen postgraus a Alemanya i el Regne Unit, respectivament, finançats per la Fundació. La cerimònia de lliurament a mans del rei es va celebrar ahir a Madrid
La Fundació La Caixa ha concedit una beca a dos lleidatans per cursar un postgrau a l’estranger. Es tracta de Xavier Bonet Casals i Irina Samy Cucurull, que es traslladaran a Alemanya i el Regne Unit, respectivament, per continuar els seus estudis. L’entitat ha seleccionat un centenar d’universitaris d’entre el total de 1.045 candidats que s’havien presentat a la convocatòria del 2024 (la 43a edició del programa), seguint criteris d’excel·lència. Fins i tot alguns dels participants, segons apunta l’entitat, “han estat admesos en algunes de les millors universitats del món”. La cerimònia de lliurament de les beques va tenir lloc ahir a CaixaForum Madrid i va ser presidida pel rei Felip VI.
Xavier Bonet Casals (1983) cursa un màster en Lingüística Computacional a la Universität de Stuttgart (Alemanya). Nascut a Menàrguens, és graduat en Lingüística per la Universitat de Barcelona, on va treballar amb el grup d’investigació Centre de Llenguatge i Computació (Clic). El seu treball acadèmic se centra en el desenvolupament i millora de corpus lingüístics com a eina per entrenar sistemes automàtics capaços de detectar fenòmens online. Entre aquests, la toxicitat a les xarxes socials, els estereotips i la desinformació relacionada amb les vacunes del covid.
Per la seua part, Irina Samy Cucurull (1999) cursa un màster en Estudis de Migració i Diàspora a la School of Oriental and African Studies de la University of London (Regne Unit). Nascuda a Cervera, és graduada en Estudis Globals per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Posteriorment, es va especialitzar en l’àmbit de les migracions a Grècia, Ceuta i les illes Canàries.
Actualment, Samy desenvolupa la seua activitat professional a Novact (l’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta), a Barcelona, on treballa en polítiques migratòries, drets de les persones migrants i incidència política. També forma part del Centre de Recursos en Drets Humans de l’ajuntament de Barcelona.
Les 100 beques concedides aquest any es reparteixen entre tres continents: 71 són per estudiar a Europa; 27, als Estats Units, i dos, al Japó.