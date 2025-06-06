Delafé y las Flores Azules actuen a la sala Tocata de Lleida
La banda de pop indie passarà demà (23.00) per la sala Tocata en un dels concerts especials que es viuran
en aquest escenari del centre històric de Lleida
El duo barceloní Delafé y las Flores Azules, que combina la música pop indie amb altres vessants com el hip-hop i el trip-hop, i encapçalada per Óscar d’Aniello i Helena Miquel, arriba demà a la nit a la sala Tocata de Lleida (carrer Llopis, 11), en un dels concerts més especials que es viuran en aquest escenari del centre històric de la capital del Segrià, que diumenge també organitza un vermut musical al migdia (12.30). Delafé y las Flores Azules va celebrar el vintè aniversari el 2023 i ha publicat aquest any AMOR, el seu últim treball després del senzill Estonosepara: Diez años de rarezas / Diez años de singles (2014), i els àlbums De ti sin mí - De mí sin ti (2013) i Las Trompetas de la Muerte (2010). Tots aquests temes faran vibrar demà la sala Tocata, que avui (23.00) acollirà la música de Doctor Explosion, i després d’una warmup vinyl session (20.00). Per a més informació, podeu visitar les xarxes socials: @tocata. livemusicbrewery.