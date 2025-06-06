ENTITATS
Estrena dels Premis FeSalut
Van reconèixer ahir a Lleida les obres d’una desena de joves
FeSalut, l’associació coordinadora d’entitats per a la salut de Lleida, va celebrar ahir l’entrega de la primera edició dels seus premis a la sala Alfred Perenya de la capital del Segrià, emmarcats en la commemoració dels seus vint-i-cinc anys. El certamen uneix creativitat, salut i inclusió i va reconèixer una desena de joves en tres categories: dibuix (alumnes de 3r i 4t de Primària), microrelats (de 3r i 4t d’ESO) i fotografia (joves d’entre 18 i 25 anys).
Les imatges premiades es van projectar a la sala i les autores dels microrelats guanyadors van llegir en veu alta els seus treballs, que van versar sobre qüestions com l’esclerosi múltiple, les malalties cardíaques i la salut mental.