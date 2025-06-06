MUNICIPIS
Saba nova a les notaries lleidatanes
El malagueny Alejandro Aragón, de 28 anys, assumeix la del Pont de Suert i el barceloní Jorge Fort, de 30, la de Ponts. Dels més joves de la nova promoció de professionals a Catalunya
El maig passat van prendre possessió 38 nous notaris que exerciran a Catalunya a l’aprovar l’última convocatòria d’oposicions. D’aquests, tres es van incorporar a les notaries d’Artesa de Segre, Ponts i el Pont de Suert. En els dos últims casos són dels més joves de l’última fornada i que a més han fet d’aquests municipis la seua nova llar. Alejandro Aragón París acaba de complir els 28 anys i és de Màlaga. No fa ni un mes que va assumir la notaria del Pont de Suert després d’aprovar les oposicions. “És una destinació tranquil·la per començar. La sort és que la notaria estava funcionant, perquè el titular de Sort se’n feia càrrec com a substitut, i hi ha dos empleades meravelloses, la qual cosa ajuda molt”, explica. Sobre les oposicions, assegura que va estudiar durant 4 anys i 8 mesos, amb entre 13 i 14 hores diàries. “Només em permetia el dissabte lliure”, afegeix. Però tenia clar que volia ser notari. “Sempre he pensat que són uns professionals magnífics, a més et permet estar en contacte amb els ciutadans”, assegura.
També admet la dificultat de les oposicions per tenir “una dedicació exclusiva”. “No pots compatibilitzar-ho amb una feina, per la qual cosa et mantenen els teus pares, encara que seria important poder comptar amb ajuda”, defensa. En el seu cas, va tenir una beca del Col·legi de Registradors que, a l’aprovar l’oposició, ha de tornar. “I ho veig bé, esclar, perquè se’n pugui beneficiar un altre alumne”, destaca. A més, vol mostrar el seu agraïment al seu preparador, Fernando Villanueva, registrador de la propietat jubilat. “Ha estat amb mi en tot el procés, fins i tot a l’estiu i dies festius”, remarca.
Sobre la seua nova vida al Pont de Suert diu que “és com una petita gran família, sempre et reben amb un somriure”. Respecte al domini del català, ja l’està estudiant. “Encara no he tingut temps de fer un curs, però utilitzo aplicacions del mòbil i em poso els subtítols de les sèries per anar aprenent”, afirma. Com a curiositat: el seu germà, de 31 anys, també va aprovar les últimes oposicions per a notari i exerceix a Astúries.
Per la seua part, Jorge Fort Canals té 30 anys i és originari de Barcelona. També des del 15 de maig és el nou notari de Ponts, municipi que fins ara no comptava amb aquest servei i que s’assumia des d’Agramunt. D’avi i pare notaris, Fort tenia també clara la seua vocació. “Vaig estar 7 anys i mig només estudiant, incompatible amb la vida laboral, per la qual cosa és vital poder comptar amb una beca”, explica. Tampoc no dubtava que volia exercir a Catalunya i, de les destinacions que va elegir, va poder optar per la de Ponts. De la seua vida en aquest municipi de la Noguera assegura que “és una experiència molt positiva i el ritme de vida és diferent, però els veïns estan molt agraïts que hi torni a haver un notari al poble”. En aquests pocs dies d’exercici, destaquen les compravendes, herències, testaments i assessoraments fiscals.