Història lleidatana en imatges: el Col·legi Claver cedeix a l’arxiu de l’IEI més de 10.000 fotografies, la majoria inèdites, de Manuel Herrera i Ges
Permeten recuperar com era Lleida abans dels estralls de la Guerra Civil
“Una incorporació patrimonial espectacular i fonamental que explica el nostre territori.” Així va qualificar ahir el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, el fons amb més de 10.000 fotografies, la immensa majoria inèdites, i objectes de Manuel Herrera i Ges que el Col·legi Claver ha cedit a l’arxiu fotogràfic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). La firma es va portar a terme ahir a l’Espai Porta de la Caparrella, amb la directora del centre educatiu, Lourdes Torrelles. Talarn va destacar la importància d’aquesta donació perquè “ens permet recuperar amb una qualitat excepcional imatges de com eren Lleida i les comarques lleidatanes abans de la Guerra Civil, amb monuments, paisatges i construccions que van ser destruïdes durant el conflicte”.
El fons està format per 10.294 imatges, totes amb plaques estereoscòpiques de vidre, encara que n’hi ha algunes que són d’acetat. La donació també inclou objectes fotogràfics com un visor estereoscòpic, una ampliadora, safates i carros per a les plaques i un projector de pel·lícula de 16 mm. El procés de donació es va iniciar el gener del 2022, quan el Col·legi Claver va avisar l’arxiu fotogràfic de l’IEI sobre l’existència d’aquest fons en situació de risc. Es tracta d’una troballa de gran rellevància per a Ponent però també a nivell estatal per la seua amplitud cronològica i geogràfica, la qualitat i la quantitat d’imatges, l’ús de la tècnica estereoscòpica i el bon estat de conservació. La intenció, segons Talarn, és tractar i arxivar el material i, una vegada finalitzi aquest procés, posar les fotografies a disposició del públic perquè es puguin consultar.
El lleidatà Manuel Herrera i Ges (1880-1951) va exercir com a advocat i era un apassionat de la fotografia. Implicat en la vida cultural i social de la ciutat, va ser un dels promotors de la fundació de l’IEI el 1942.
Un ‘tresor’ guardat al col·legi durant més de cinquanta anys
La directora del Col·legi Claver, Lourdes Torrelles, va explicar que creuen que la donació es va fer als jesuïtes abans de la fundació de l’escola el 1970. Des d’aleshores, les imatges s’han guardat al centre. “Sempre hi ha hagut persones que s’han preocupat que no els passés res”, va destacar. Les instantànies guardades en caixes estan en condicions excel·lents i la resta presenten una conservació variable. Mostren paisatges, monuments i construccions de Ponent i també de l’Estat, així com personatges com el pianista Ricard Viñes.