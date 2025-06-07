GASTRONOMIA
Lleida, referent gastronòmic: Tast de productes a la plaça Ricard Viñes amb segells de qualitat lleidatans
Nit de l’Enologia a Penelles i la Ruta del Vi es promociona a nivell internacional
La plaça Ricard Viñes de Lleida va acollir ahir la segona edició del Tasta Lleida, en el qual consells reguladors de les DOP les Garrigues, Pera de Lleida, Costers del Segre, Formatge de l’Alt Urgell, la IGP Torró d’Agramunt i el Consell Català de la Producció Integrada van posar en valor els productes de Ponent, el Pirineu i Aran. L’acte va comptar amb una degustació gastronòmica a càrrec del xef lleidatà Daniel Rius, amb tres elaboracions basades en aquests productes amb certificat de qualitat agroalimentària. A més, es va anunciar que el setembre vinent Tasta Lleida viatjarà per primera vegada fora del territori amb una edició especial al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, on donarà a conèixer els productes lleidatans.
D’altra banda, el Castell del Remei de Penelles va acollir la Nit de l’Enologia, organitzada per l’Associació Catalana d’Enòlegs (ACE), en la qual es van entregar diversos reconeixements i premis a la tasca professional i la promoció de l’enologia i el món del vi en diverses categories. La vetllada va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig; el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; l’alcalde de Penelles, Eloi Bergós; i el president degà de l’ACE, Pedro Camps. Mentrestant, la Ruta del Vi de Lleida-DO Costers del Segre s’ha promocionat aquesta setmana entre diferents agències de viatges especialitzades en enoturisme en el marc del Workshop Tasty Catalonia que l’Agència Catalana de Turisme va organitzar dimarts. La gerent de la Ruta del Vi, Núria Balagué, es va entrevistar amb una quinzena d’agències. També hi van participar Mas Blanch i Jové, de la Pobla de Cérvoles, i Quadrat Valley, de l’Albagés.
Marnuthem, de Bell-lloc d’Urgell, millor vermut semisec del món
El Vermut Blanc 2025 de la marca Marnuthem ha estat guardonat pels World Vermouth Awards 2025 a la categoria semisec, mentre que Marnuthem Rosat 2025 ha estat reconegut amb una Medalla d’Or a la categoria semidolça. Així ho ha fet públic aquesta setmana l’organització World Drinks Awards, que premia per tercera vegada consecutiva l’elaborador de Bell-lloc d’Urgell. La marca ho va anunciar ahir en la presentació dels nous acoblaments dels vermuts Marnuthem Blanc i Rosat 2025 en el marc de la campanya Gust de Lleida de la Diputació. Per la seua part, Marc Cuenca i Núria Sánchez, propietaris de Marnuthem, van destacar l’aposta pel vi de denominació d’origen com és el cas dels vins de macabeu del celler de Sanui de Lleida i de garnatxa negra de Carviresa de Tàrrega, els dos de la DO Costers del Segre.