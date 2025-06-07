Un vermut lleidatà, premiat com el millor del món en categoria de semisec
Terecer guardó mundial consecutiu per a un elaborador del poble de Bell-lloc d'Urgell
El Vermut Blanc 2025 de la marca Marnuthem ha estat guardonat pels World Vermouth Awards 2025 a la categoria semisec, mentre que Marnuthem Rosat 2025 ha estat reconegut amb una Medalla d’Or a la categoria semidolça.
Així ho ha fet públic aquesta setmana l’organització World Drinks Awards, que premia per tercera vegada consecutiva l’elaborador de Bell-lloc d’Urgell.
La marca ho va anunciar aquest divendres en la presentació dels nous acoblaments dels vermuts Marnuthem Blanc i Rosat 2025 en el marc de la campanya Gust de Lleida de la Diputació. Per la seua part, Marc Cuenca i Núria Sánchez, propietaris de Marnuthem, van destacar l’aposta pel vi de denominació d’origen com és el cas dels vins de macabeu del celler de Sanui de Lleida i de garnatxa negra de Carviresa de Tàrrega, els dos de la DO Costers del Segre.