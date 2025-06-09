Arrels atén 1.357 persones sense llar a Lleida durant el 2024
L’entitat confirma la tendència a l’alça en l’exclusió social a la ciutat
Arrels Sant Ignasi va atendre un total de 1.357 persones en situació de sense llar, 230 de les quals dormien al ras, durant el 2024. Aquesta xifra suposa un augment respecte a anys anteriors, ja que el 2023 van ser 160, per la qual cosa es confirma la tendència a l’alça de l’exclusió social a la ciutat. L’entitat, que ha celebrat els seus 30 anys d’història, ha fet pública la memòria d’activitats de l’any passat on també destaca la posada en marxa del projecte de treball de carrer amb l’acompanyament de 22 persones que viuen al carrer per establir vincles i avaluar les seves necessitats. Així, Arrels s’apropa a la realitat més vulnerada del sensellarisme.
La xifra total de persones beneficiades per l’activitat d’Arrels ha estat de 4.881. D’aquestes, un 32% són dones. Així mateix, s’han atès 3999 persones migrants a alfabetització, 323 amb problemes d’addicions en actiu, 19 amb privació de llibertat, 5 famílies hospitalàries, i 138 infants en risc.
Un altre aspecte destacat a la memòria és la implicació creixent del teixit empresarial i ciutadà de Lleida. Amb motiu del 30è aniversari, 22 empreses han començat a col·laborar amb Arrels Sant Ignasi, fet que ha suposat un impuls en donacions i aliances per a la transformació social.
Les activitats del 30è aniversari han combinat reconeixement institucional, art comunitat i denúncia social. L’acte central va tenir lloc el 7 de març a l’Auditori Municipal i va incloure una taula rodona sobre el sensellarisme. També es va inaugurar l’exposició ‘Som tres: la lluna, jo i l’ombra que em segueix’ de Núria Roselló i Alfonso Castro, amb fotografies analògiques i històries personals per visibilitzar les diverses cares del sensellarisme. Altres accions commemoratives han estat la 2a Trobada Comunitària amb les persones acompanyades al voltant d’una paella popular i el tradicional dinar solidari de Nadal, organitzat conjuntament amb entitats i col·lectius de la ciutat.