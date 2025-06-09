L'Arnau de Vilanova fa cada any uns 1.100 tractaments de radioteràpia a pacients amb càncer
El servei aconsegueix reduir gradualment el nombre de sessions, sobretot per als tumors de mama i pròstata
L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida fa cada any uns 1.100 tractaments de radioteràpia a pacients diagnosticats amb càncer. En conjunt, els tumors colorectals són els que representen més casos, seguits dels de mama --els més habituals en les dones--, els de pròstata --els més freqüents en homes-- i els de pulmó. El cap del servei, Moisés Mira, ha explicat que la incidència a la regió sanitària de Lleida s'alinea amb la de la resta de Catalunya, en un context en què cada cop hi ha més casos de càncer i en què s'estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones en tindran algun al llarg de la seva vida. Entre el 50 i el 60% dels pacients oncològics requereixen tractaments de radioteràpia al llarg de l'evolució de la malaltia.
Un dels avenços més significatius en aquest tractament oncològic és la reducció del nombre de sessions que els pacients reben durant diversos dies consecutius, de dilluns a divendres, a la unitat d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Arnau de Vilanova. El servei disposa de dues màquines especialitzades, que són les úniques que funcionen a la demarcació de Lleida.
Segons Mira, han aconseguit reduir de quinze a cinc les sessions per als tractaments de radioteràpia del càncer de mama, i de 35 a una vintena en el cas dels tumors de pròstata. "Això suposa una millora per al pacient, econòmica, familiar i personal, i també ens permet descongestionar la llista d'espera", ha assenyalat.
Una nova escultura per "humanitzar" la rebuda als pacients
Aquest dilluns el servei d'oncologia radioteràpica de l'Arnau de Vilanova ha inaugurat una escultura de metall de l'artista Manuel de Donato a l'entrada de la unitat, que està ubicada al soterrani de l'hospital. L'escultura, titulada 'Superació i lluita', representa la superació davant l'adversitat que representa passar per un procés de malaltia oncològica.
L'Associació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA) ha finançat l'obra en el marc d'un projecte d'humanització del servei per millorar l'experiència de pacients, familiars i professionals. Una iniciativa que, des de fa més de cinc anys, ha transformat l'espai de la mà d'artistes com Lara Costafreda, Domestic Data Streamers o Josune Urritia.