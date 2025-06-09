Sílvia Caballol, escriptora i esposa de Xavier Novell, protagonista del pregó de Golmés
La Festa Major de la localitat lleidatana continua avui amb el pregó a càrrec de l’escriptora, mentre que demà es realitzarà el nomenament de 'pubilles i hereus'
La Festa Major de Golmés segueix el seu curs festiu amb un dels moments més esperats pels veïns d’aquesta localitat lleidatana. Aquesta tarda, a les 19:00 hores, Sílvia Caballol, reconeguda escriptora i esposa de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell, serà l’encarregada de pronunciar el pregó oficial de les festes, un acte que tradicionalment marca el punt àlgid de les celebracions en aquest municipi català.
La jornada festiva començarà uns minuts abans, concretament a les 18:50 hores, amb el tradicional repic de campanes que anunciarà l’inici de l’acte institucional. Després de la intervenció de Caballol, els assistents podran disfrutar d’un espectacle familiar a càrrec del grup T-improviso, que posarà la nota lúdica i distesa a la vetllada. La programació de la Festa Major de Golmés continuarà demà amb un altre dels moments més emblemàtics de la celebració: el nomenament de 'pubilles i hereus', una tradició arrelada a moltes localitats catalanes, que comptarà amb la participació de la cobla Montgrins i la xaranga Tal com sona. La jornada es completarà amb el Concert de Festa Major, previst per a les 18:00 hores, que posarà el colofó a aquestes celebracions.
L’elecció de Sílvia Caballol com a pregonera no ha passat desapercebuda per a gaires. Escriptora de professió, Caballol va saltar al primer pla mediàtic després de conèixer-se la seua relació amb Xavier Novell, que el 2021 va renunciar al seu càrrec com a bisbe de Solsona, diòcesi que inclou diverses poblacions de la província de Lleida, entre elles Golmés. La notícia va causar un considerable enrenou en els mitjans de comunicació nacionals i internacionals, ja que Novell, de 52 anys en aquell moment, era el bisbe més jove d’Espanya.
Caballol, psicòloga de formació, és autora de diverses novel·les que exploren temes com la psicologia, les relacions humanes i l’espiritualitat. La seua designació com a pregonera suposa un reconeixement a la seua trajectòria literària, així com una picada d’ullet a la seua vinculació amb la comarca a través de la seua relació personal amb l’exbisbe.