Sort estrena un espectacular mural de realitat augmentada que ret homenatge a 'la padrina i el seu rebost'
El certamen incorpora la figura tradicional i el seu 'rebost' en una obra d’art urbà que prendrà vida mitjançant realitat augmentada aquesta setmana
Sort estrena un impressionant mural que homenatja la figura de la 'padrina' i el seu tradicional 'rebost', com a part de les activitats del Grafftech Fest. L’obra, realitzada pel col·lectiu Suite of Art, fusiona art urbà contemporani amb elements de la identitat rural del Pallars, creant un pont entre tradició i modernitat. La intervenció artística, que ja adorna una de les parets de la localitat pirinenca, serà potenciada aquesta setmana amb tecnologia de realitat augmentada, permetent als visitants contemplar l’obra en format tridimensional a través dels seus dispositius mòbils.
El mural representa amb detall a la 'padrina', figura emblemàtica de la cultura tradicional pirinenca, juntament amb el seu 'rebost', rebost o magatzem on es guarden els productes de la terra i elaboracions artesanals tan característiques de la gastronomia pallaresa. Aquesta representació no només embelleix l’entorn urbà de Sort, sinó que també constitueix un reconeixement al patrimoni cultural i identitari de la comarca, posant de relleu les tradicions i els sabers populars que han definit durant generacions la vida en aquestes terres del Pirineu català.
El Grafftech Fest, un festival que combina tradició i tecnologia
El Grafftech Fest s’ha consolidat com una iniciativa cultural innovadora al Pirineu lleidatà, que busca revitalitzar els espais urbans de Sort mitjançant intervencions artístiques de qualitat. Aquest festival no es limita a embellir els carrers de la localitat, sinó que incorpora les últimes tecnologies per oferir experiències immersives a residents i visitants.
La realitat augmentada que s’implementarà aquesta setmana representa un salt qualitatiu en la forma de disfrutar de l’art urbà. Mitjançant una aplicació específica, els usuaris podran apuntar amb els seus telèfons mòbils o tauletes cap al mural i contemplar com la 'padrina' i el seu 'rebost' prenen vida tridimensional a les seues pantalles, generant una experiència interactiva que transcendeix la mera contemplació estàtica.