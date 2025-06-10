Enxampats conduint sense carnet mentre anaven a un curs per recuperar-lo a Osca
Dos conductors són investigats per un delicte contra la seguretat viària després de ser sorpresos al volant malgrat tenir retirat el permís de circulació per sentència o pèrdua total de punts
La Guàrdia Civil d’Osca ha sorprès dos alumnes que acudien a un curs de recuperació de punts mentre conduïen els seus propis vehicles, una situació que constitueix un delicte contra la seguretat viària. Els infractors, dos homes de 33 i 49 anys, es dirigien al centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit (DGT) precisament perquè mancaven d’autorització legal per a circular: un havia estat privat del permís per sentència judicial i l’altre havia perdut la totalitat dels punts de la seua llicència.
El Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT) va interceptar ambdós conductors quan es disposaven a assistir a la formació de sensibilització i reeducació viària. Cap d’ells no podia legalment situar-se després del volant, el que ha derivat en l’obertura de diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària, tipificat a l’article 384 del Codi Penal espanyol.
Els agents van procedir a la identificació d’ambdós conductors i van comprovar que, efectivament, es dirigien al curs obligatori per recuperar els seus permisos de conducció. La ironia de la situació rau que van cometre precisament el delicte que pretenien reparar amb la formació a la qual anaven.
Conseqüències legals per als conductors sense permís
Segons estableix l’article 384 del Codi Penal, conduir un vehicle a motor o ciclomotor després d’haver perdut la vigència del permís per pèrdua total dels punts assignats o després d’haver estat privat del mateix per decisió judicial, pot portar serioses conseqüències legals. Les penes previstes inclouen:
- Presó de tres a sis mesos
- Multa de dotze a vint-i-quatre mesos
- Treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies
Els dos conductors interceptats a Osca s’enfronten ara a un procediment judicial que podria acabar amb alguna d’aquestes sancions. La decisió final correspondrà al jutge que estudiï les circumstàncies particulars del cas.
Altres delictes contra la seguretat viària a Espanya
El Codi Penal espanyol tipifica diversos comportaments al volant com delictes contra la seguretat viària. Entre les infraccions més greus que constitueixen delicte es troben:
- Excés de velocitat: Superar el límit establert en més de 60 km/h en vies urbanes o en més de 80 km/h en carreteres interurbanes.
- Conducció sota els efectes de l’alcohol: Circular amb una taxa superior a 0,60 mg/l en aire exhalat.
- Conducció sota efectes de drogues: Conduir vehicles sota la influència de substàncies estupefaents.
- Conducció temerària: Prevista a l’article 380, amb agreujant en el 381 quan es realitza amb evident menyspreu per la vida dels altres.
- Abandó del lloc de l’accident: Deixar l’escenari després de provocar un sinistre amb víctimes (article 382).
- Negativa a proves d’alcohol o drogues: Rebutjar sotmetre’s a les proves legalment establertes (article 383).
Com funciona el sistema de recuperació de punts a Espanya?
El sistema de recuperació de punts del carnet de conduir a Espanya va ser implementat el 2006 i ha suposat un important canvi en la política de seguretat viària del país. Cada conductor parteix amb un saldo inicial de 12 punts (8 per a conductors novells) que poden perdre’s parcial o totalment en cometre infraccions.
La pèrdua total de punts implica la retirada del permís de conducció. Per recuperar-lo, és obligatori realitzar un curs de sensibilització i reeducació viària en un centre autoritzat per la DGT i posteriorment superar un examen teòric. Aquests cursos tenen una durada de 24 hores distribuïdes en diversos dies.
Durant el període en què el permís està retirat, ja sigui per sentència judicial o per pèrdua de punts, conduir qualsevol vehicle a motor constitueix un delicte, com ha passat amb els dos alumnes interceptats a Osca.
Què passa si t’enxampen conduint sense carnet?
Quan una persona és sorpresa conduint sense permís, com en el cas d’aquests dos conductors oscencs, s’inicien diligències policials que deriven en un procediment judicial. Les conseqüències poden variar segons les circumstàncies específiques i els antecedents de l’infractor.
A més de les possibles penes de presó, multa o treballs comunitaris ja esmentats, l’historial del conductor queda marcat amb antecedents penals que poden afectar diversos aspectes de la seua vida, com la recerca de feina o l’obtenció de certs permisos administratius.
La reincidència en aquest tipus de delictes sol comportar un enduriment de les penes, podent els jutges optar més freqüentment per la pena de presó en lloc de les alternatives menys severes.