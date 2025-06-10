Maltractades dels partits de Cervera i Balaguer hauran de declarar a Lleida
El Col·legi de l’Advocacia s’oposa “rotundament” a aquesta centralització judicial
El Col·legi de l’Advocacia de Lleida s’oposa de manera rotunda al fet que el jutjat de Violència sobre la Dona de la capital del Segrià assumeixi els casos de maltractament dels partits judicials de Balaguer i Cervera. Afirmen que la centralització contravé el principi de proximitat i revictimitzarà tant les dones maltractades com els seus fills.
El Consell de Ministres va aprovar la setmana passada el reial decret que estableix la creació de 50 noves places de jutges, entre les quals la d’un segon jutjat de Violència sobre la Dona a Lleida, que assumirà els partits judicials de Balaguer i Cervera i que es preveu que entri en funcionament a finals d’any. Una centralització que el Col·legi de l’Advocacia de Lleida rebutja al considerar que “no només és contrària a la normativa vigent sinó que perjudica greument les dones víctimes i els seus fills” d’aquests dos partits judicials, que engloben un total de 118.445 habitants de 77 municipis de la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell i la Segarra.
La junta de govern de l’entitat ha elaborat un informe – preparat per la diputada segona, Anna Llauradó– que s’ha fet arribar a la conselleria de Justícia en el qual exposa des d’una perspectiva jurídica, tècnica i institucional els motius de la seua oposició a la proposta. D’11 pàgines i al qual ha tingut accés SEGRE, recorda el marc normatiu aplicable.
Així, per exemple, assenyala que la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere estableix “la competència territorial dels jutjats pel domicili de la víctima, garantint l’accés fàcil i ràpid dels recursos judicials”. També del Conveni d’Istanbul –ratificat per Espanya– que obliga a “garantir l’accessibilitat dels serveis les víctimes, especialment les que viuen en entorns rurals o amb dificultats de mobilitat”. Des del Col·legi de l’Advocacia s’enumeren algunes conseqüències negatives de la centralització com ser l’“obstacle material i psicològic per a moltes víctimes, especialment aquelles que resideixen en zones amb mala connexió de transport públic o amb dificultats de mobilitat”, una ruptura amb els principis de proximitat i accessibilitat i diu que els partits de Balaguer i Cervera “comprenen un territori força extens, a més de tractar-se d’un territori amb vies de comunicació bastant complexes, i en molts casos amb manca de transport públic”, que suposa un perjudici per a les víctimes.
Així, exposen fins a set exemples amb les seues respectives distàncies i les possibilitats de transport públic per a denunciants i lletrats (vegeu el desglossament). Consideren que la centralització suposarà un increment de més del 60% del volum d’afers del jutjat –que ja es troba en situació de sobrecàrrega– malgrat que hi haurà un segon jutge. Expliquen que en alguna ocasió les sales d’espera han arribat a acollir fins a 11 víctimes alhora, per la qual cosa “aquestes condicions dificulten una atenció individualitzada, segura i respectuosa”.
En xifres, en el primer trimestre de l’any, hi va haver 195 casos en el torn d’ofici de violència domèstica a Lleida (787 en tot el 2024), 24 a Balaguer (167 en tot l’any passat) i 38 a Cervera (159 a l’exercici anterior). Aquestes xifres “evidencien l’activitat i la importància de mantenir aquest servei distribuït territorialment”. A més, demanen millorar els recursos materials i humans del jutjat de Lleida “sense perjudicar el servei de proximitat existent” i reiteren la seua oposició “rotunda.
Aspectes destacats de l’informe del Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Motius per oposar-s’hi
El Col·legi de l’Advocacia afirma que la reforma contravé els principis de proximitat i accessibilitat, posa en risc la seguretat, la continuïtat processal i la recuperació emocional de les víctimes i satura encara més el jutjat de Lleida.
Reclamen mantenir-los
Reclama mantenir els jutjats de violència domèstica de Balaguer i Cervera com a òrgans de primera atenció i, alhora, millorar els recursos materials i humans del jutjat de Lleida sense perjudicar el servei de proximitat que ara existeix.
Protecció de les víctimes
Assegura que s’ha de garantir la disponibilitat d’espais confidencials i el personal format específicament. Expliquen que en alguna ocasió les sales d’espera han arribat a acollir fins a 11 víctimes alhora, la qual cosa dificulta una atenció individualitzada.
Centralització
Per a explicar-ho en xifres, en el primer trimestre de l’any hi va haver 195 casos al torn d’ofici de violència domèstica al partit judicial de Lleida (787 en el conjunt del 2024), 24 a Balaguer (167 en tot l’any passat) i 38 a Cervera (159 a l’exercici anterior). És a dir, 326 casos de l’any passat i 62 del primer trimestre d’aquest entre els dos partits judicials afectats per la recentralització.
Desplaçaments
L’informe que s’ha presentat a la conselleria de Justícia inclou set exemples de desplaçaments. Des de Balaguer (uns 25 quilòmetres i 27 minuts amb cotxe), Cervera (55 km i 45 minuts), Àger (entre 57 i 71 km i al voltant d’una hora de trajecte), Vilanova de Meià (70 km i una hora), Vallbona (55 km i 47 minuts), Massoteres (69 km i 54 minuts) i Talavera (74 quilòmetres i 54 minuts). En alguns com Talavera o Massoteres no hi ha opcions de transport públic. En altres, com Àger o Vallbona, amb transport públic es duplica el temps de desplaçament.
Greuge
“Les distàncies, encara que semblin assumibles, són en realitat un greuge important per a víctimes que poden no disposar de vehicle privat o que han de desplaçar-se amb menors a càrrec o en situacions de risc”, assegura. Afegeixen que és “un obstacle material i psicològic”.