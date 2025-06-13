Els experts revelen quina és la postura més saludable per dormir
Especialistes de la Clínica Mayo recomanen aquesta posició pels seus beneficis circulatoris
Els experts de la prestigiosa Clínica Mayo han assenyalat que la postura en la qual dormim té un impacte significatiu en la nostra salut. El cardiòleg Virend Somers destaca que recolzar-se sobre el costat esquerre resulta particularment beneficiós, ja que redueix la pressió sobre òrgans vitals i afavoreix una circulació sanguínia òptima. Aquesta recomanació cobra especial rellevància durant l’embaràs, on dormir sobre el costat esquerre no només beneficia a la mare sinó també al nadó en gestació, gràcies a la millora del retorn venós i l’oxigenació fetal.
La qüestió sobre quina és la posició ideal per descansar sol generar diverses opinions, però des de l’àmbit mèdic hi ha cert consens. Els especialistes coincideixen que el fonamental és aconseguir un son reparador, encara que la postura lateral es posiciona com la més recomanable per a la majoria de persones. Aquesta posició ajuda a mantenir la columna vertebral correctament alineada i disminueix considerablement els problemes respiratoris durant el descans, com l’apnea del son o els roncs.
Per als qui tenen tendència a roncar, els metges de la Clínica Mayo desaconsellen dormir de cara amunt, ja que aquesta posició pot provocar que la llengua i altres teixits tous obstrueixin parcialment les vies respiratòries. De la mateixa manera, dormir de bocaterrosa tampoc resulta idoni, ja que obliga a girar el cap cap a un costat durant períodes prolongats, la qual cosa pot derivar en molèsties cervicals i dolors d’esquena a llarg termini.
Per què és preferible dormir sobre el costat esquerre
El doctor Somers ha explicat que, si bé molts professionals no estableixen diferències significatives entre dormir sobre el costat dret o esquerre, hi ha circumstàncies on aquesta distinció cobra importància. "Durant l’embaràs, especialment en les etapes finals, recomanem dormir sobre el costat esquerre", assenyala el cardiòleg. Aquesta indicació es fonamenta en aspectes anatòmics i fisiològics molt concrets.
En adoptar aquesta postura durant la gestació, es redueix considerablement la pressió sobre la vena cava inferior, el principal vas sanguini que transporta la sang des de les extremitats inferiors cap al cor. Aquesta disminució de la pressió millora notablement la circulació sanguínia general i prevé problemes comuns en l’embaràs com la inflor de cames i peus o episodis d’hipotensió materna que podrien comprometre el benestar del fetus.
Encara que aquesta recomanació és particularment rellevant per a dones embarassades, els beneficis de dormir de costat s’estenen a la població general. Aquesta posició afavoreix el manteniment de l’alineació natural de la columna vertebral, el que prevé dolors musculoesquelètics i millora la qualitat del descans nocturn.
Postures desaconsellades per a un descans saludable
Entre les posicions menys recomanades pels especialistes destaca dormir de bocaterrosa. Aquesta postura exerceix una pressió constant sobre el coll, ja que obliga a mantenir el cap girat cap a un costat durant hores, la qual cosa pot provocar rigidesa i dolor a la zona cervical. A més, aquesta posició també pot forçar la curvatura natural de la columna lumbar, augmentant el risc de molèsties a la zona baixa de l’esquena.
Dormir de cara amunt, d’altra banda, pot ser problemàtic per a persones amb tendència als roncs o amb diagnòstic d’apnea del son. En aquesta posició, la mandíbula i la llengua tendeixen a retrocedir lleugerament a causa de l’acció de la gravetat, estrenyent les vies respiratòries i dificultant el pas de l’aire. No obstant, aquesta postura pot ser beneficiosa per als qui pateixen de reflux gastroesofàgic, sempre que s’utilitzi un coixí adequat que elevi lleugerament el cap.
Com afecta la postura al descans en diferents etapes de la vida?
Les necessitats posturals durant el son varien significativament al llarg de la vida. En el cas dels nadons, per exemple, els pediatres recomanen que dormin de cara amunt per reduir el risc de mort sobtada del lactant. Tanmateix, a mesura que envellim, moltes persones troben més còmode dormir de costat per alleujar la pressió sobre les articulacions.
En la tercera edat, quan augmenten els problemes articulars com l’artrosi, dormir sobre el costat menys afectat pel dolor i utilitzar coixins estratègicament col·locats pot marcar una diferència significativa en la qualitat del descans. Els especialistes de la Clínica Mayo suggereixen personalitzar la postura segons les necessitats individuals, atenent condicions mèdiques específiques i buscant sempre la posició que garanteixi un son reparador.
La importància del matalàs i el coixí en la postura per dormir
No es pot parlar de postures saludables per dormir sense esmentar la rellevància de l’equipament adequat. El matalàs ha de proporcionar el suport necessari mantenint l’alineació natural de la columna vertebral, independentment de la posició adoptada durant el son. Els experts recomanen renovar el matalàs cada 8-10 anys per garantir que continuï complint aquesta funció correctament.
Quant als coixins, la seua elecció ha de ser d’acord amb la postura habitual de descans. Per als qui dormen de costat, s’aconsella un coixí amb prou fermesa i altura per mantenir el cap alineat amb la columna. Els qui prefereixen dormir de cara amunt poden beneficiar-se de coixins més plans, mentre que dormir de bocaterrosa requeriria un coixí molt fi o dormir sense.