Inauguració del mural pel jove de Balàfia
Balàfia acollirà demà la inauguració del mural que ha creat l’artista Oriol Arumí en homenatge a Jorge Delgado Ruiz, un veí del barri que va morir als 21 anys l’any passat en un accident laboral. La inauguració coincideix amb l’aniversari de la mort d’aquest jove, que la família i amics han volgut recordar amb la creació d’aquesta obra al municipi, situada a l’avinguda Marimunt, 66, en la qual apareix Jorge amb el seu gos Tayson. Sota el nom de Joventut perduda, el mural vol ser “una expressió col·lectiva d’amor, records i resistència. Un símbol permanent del que va ser i del que continua viu en nosaltres”, destaca la família. L’acte començarà a les 19.25 hores i es farà un minut de silenci com a senyal de respecte i reflexió a les 19.30 hores. Arumí va començar a pintar aquest mural de grans dimensions el 2 de juny.