Ni mots encreuats, ni sudokus: aquest és l'entreteniment que els experts recomanen per a majors de 65 anys per millorar la memòria
Un nou enfocament d’estimulació cognitiva combina desafiament mental i coordinació física, superant els passatemps tradicionals en beneficis per a la memòria i l’envelliment saludable
Recents investigacions científiques han demostrat que el cub de Rubik és una eina excepcionalment eficaç per al manteniment i millora de les capacitats cognitives en persones majors de 65 anys, superant entreteniments tradicionals com els crucigrames o sudokus. Aquest trencaclosques tridimensional, que combina coordinació manual amb exercici mental, estimula simultàniament diverses àrees cerebrals fonamentals per preservar la memòria i les habilitats cognitives durant el procés natural d’envelliment.
La memòria, aquesta capacitat fonamental que ens permet recordar noms, dates i esdeveniments, tendeix a deteriorar-se amb l’edat. A partir dels 65 anys, moltes persones experimenten dificultats per recordar informació que anteriorment venia a la ment de forma automàtica. Encara que aquesta situació sol generar preocupació, no necessàriament és motiu d’alarma: forma part del procés natural d’envelliment. No obstant, la ciència moderna afirma que existeixen estratègies eficaces per alentir aquest deteriorament i mantenir la ment en forma.
Durant anys, els experts han destacat la importància de mantenir el cervell actiu, de la mateixa manera, que es recomana l’exercici físic per conservar la massa muscular. El cervell no és un òrgan passiu, sinó que respon a estímuls, desafiaments i aprenentatges, mantenint-se actiu quan s’exposa a activitats dinàmiques que requereixen concentració, memorització, planificació o creativitat.
Per què el cub de Rubik és superior a altres passatemps per a la salut cerebral?
Segons publicacions científiques recollides en PubMed, el cub de Rubik ha estat considerat durant dècades com un joc o desafiament especialment popular entre nens i joves aficionats als trencaclosques. Tanmateix, més enllà de la imatge de competició i velocitat associada als campionats mundials, on persones com Max Park sorprenen amb la seua capacitat per resoldre'l en tot just tres segons, té nombrosos beneficis que el converteixen en un excepcional dispositiu portàtil de gimnàstica cerebral.
El cub, creat el 1974 pel professor d’arquitectura hongarès Ernő Rubik, estava originalment destinat a ús educatiu per explicar conceptes de geometria tridimensional, però ràpidament va demostrar ser un exercici de pensament lògic, memòria, coordinació i estratègia. L’interès científic per aquest passatemps ha anat creixent amb el temps. Un estudi publicat en l’European Journal of Special Education Research va analitzar l’impacte del cub de Rubik en l’activació de diferents àrees cerebrals, destacant la seua influència positiva al lòbul prefrontal, el lòbul frontal i l’hipocamp, directament relacionats, amb la memòria, la planificació, la percepció espacial i la resolució de problemes.
Beneficis cognitius específics del cub de Rubik per a persones grans
A diferència d’altres activitats com els crucigrames, el sudoku o la recerca de paraules, el cub de Rubik exigeix a l’usuari l’ús simultani de diverses habilitats: recordar seqüències de moviments, anticipar les conseqüències de certes accions i corregir errors sobre la marxa. No es tracta de velocitat, sinó més aviat de mètode i perseverança. En aquest sentit, els experts coincideixen que qualsevol persona pot beneficiar-se del seu ús independentment de les seues habilitats o velocitat inicials.
El cub de Rubik destaca per la seua capacitat per enfortir diferents tipus de memòria i habilitats cognitives. En primer lloc, la memòria a curt termini millora, ja que resoldre el cub requereix recordar determinades seqüències o algoritmes que dicten els moviments en fraccions de segon. Aquesta habilitat, crucial en la vida quotidiana per recordar, per exemple, un número de telèfon o una instrucció recent, sol deteriorar-se amb l’edat, per la qual cosa exercitar-la resulta beneficiós.
D’altra banda, la memòria a llarg termini també es beneficia. Amb la pràctica, el cervell processa i emmagatzema patrons i algoritmes, el que fa que molts d’aquests moviments s’automatitzin. El procés és similar al d’aprendre a muntar en bicicleta o tocar un instrument: inicialment requereix concentració conscient, però amb les repeticions es converteix en gairebé un reflex. D’aquesta manera, l’ús regular del cub incorpora un coneixement robust que, al seu torn, facilita l’aprenentatge de noves tècniques i estratègies.
Coordinació visual-motriu i memòria espacial
No s’ha de subestimar la importància de la memòria muscular. Resoldre el cub requereix moviments fins i coordinats entre els ulls i les mans. A mesura que augmenta la destresa per manipular l’objecte, millora l’habilitat manual i la precisió, el que beneficia en tasques quotidianes com escriure, cordar peces o utilitzar dispositius electrònics. La coordinació ull de bou-manual és essencial per a la independència funcional, i millorar-la redueix la probabilitat de perdre destresa en la vellesa.
La memòria espacial és un altre factor clau que ajuda a resoldre el cub de Rubik. Comprendre com es relacionen les diferents cares entre si i anticipar l’efecte de cada gir requereix visualitzar patrons i trajectòries, un procés que activa la percepció espacial, fonamental tant per resoldre el trencaclosques com per moure’s de forma independent al món real.
A més de les àrees esmentades, el cub influeix en la capacitat de concentració i enfocament. Resoldre'l obliga a mantenir l’atenció i evitar distraccions, el que, amb pràctica regular, condueix a una millor capacitat de concentració en altres tasques importants. Aquest passatemps, que requereix paciència i flexibilitat mental, també exercita la tolerància a la frustració i la capacitat d’adaptar estratègies quan la situació canvia, fomentant l’adaptabilitat cognitiva.
Com començar amb el cub de Rubik si tens més de 65 anys?
A diferència de molts passatemps, el cub de Rubik és assequible, portàtil i ofereix nous desafiaments cada vegada, el que evita la monotonia i augmenta la motivació. No és necessari ser un geni ni resoldre'l en temps rècord per beneficiar-se dels seus avantatges: l’important és la pràctica regular i la disposició a afrontar el repte amb curiositat i perseverança.
Per als principiants majors de 65 anys, els experts recomanen començar amb cubs de 3x3, que són els estàndard, i seguir tutorials específics per a persones grans que expliquen els moviments bàsics de manera pausada. Existeixen nombrosos recursos online i guies impreses especialment dissenyades per a aquest grup d’edat que desglossen el procés en passos senzills i progressius.
Els gerontòlegs suggereixen practicar uns 15-20 minuts diaris, preferiblement al matí, quan la ment està més clara. No es tracta d’aconseguir velocitat, sinó de disfrutar del procés i celebrar cada petit avenç. Molts centres per a persones grans estan incorporant tallers específics de cub de Rubik després de comprovar els seus beneficis en comparació amb altres activitats d’estimulació cognitiva.
Què diuen els experts sobre l’impacte a llarg termini?
Estudis longitudinals realitzats durant els últims cinc anys han demostrat que les persones grans que practiquen regularment amb el cub de Rubik durant almenys sis mesos experimenten millores significatives en proves de memòria, coordinació i capacitat de resolució de problemes, en comparació amb grups de control que realitzaven activitats més passives.
La neuroplasticitat, aquesta capacitat del cervell per crear noves connexions neuronals fins i tot en edats avançades, es veu especialment estimulada per activitats que combinen desafiament mental amb coordinació física, exactament el que proporciona el cub de Rubik. Un recent estudi publicat a la revista Neurology suggereix que aquest tipus d’activitats podrien fins i tot ajudar a retardar l’aparició de símptomes en persones amb predisposició a malalties neurodegeneratives.
En conclusió, més enllà de ser un joguet o un passatemps, el cub de Rubik representa una eina accessible i eficaç per al manteniment de la salut cognitiva en persones majors de 65 anys. La seua pràctica regular estimula múltiples àrees cerebrals de forma simultània, proporcionant beneficis que superen als oferts pels tradicionals crucigrames o sudokus. Com afirmen els especialistes, mai és tard per començar a exercitar la ment, i aquest acolorit trencaclosques podria ser l’aliat perfecte per mantenir l’agilitat mental durant el procés d’envelliment.