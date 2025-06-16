Un ‘curt’ reivindica l’accés al treball de persones amb discapacitat
Creat per Miquel Àngel Vilardell, usuari de l’Associació Alba, amb les directrius del gestor cultural i artista audiovisual Jesús Vilamajó. En el marc del projecte Connexions Artístiques
El camí d’en Samuel és el títol del curtmetratge que Miquel Àngel Vilardell, usuari de l’Associació Alba, ha rodat per reivindicar l’accés al treball de les persones amb discapacitat. Per fer possible la peça, Vilardell ha comptat amb l’assessorament i acompanyament del gestor cultural i artista audiovisual Jesús Vilamajó en el marc del projecte Connexions Artístiques d’Alba. Tots dos van fer una valoració “molt positiva” d’aquesta experiència “enriquidora” i no en van descartar més.
El curtmetratge, protagonitzat per persones amb discapacitat, narra la història del Samuel, un noi en cadira de rodes que somia ser monitor de lleure i que es troba molts obstacles pel camí. Vilardell, que sempre ha estat molt reivindicatiu, va explicar que “tenia clar l’argument per donar visibilitat als problemes que patim les persones amb discapacitat per aconseguir una feina”.
En aquest sentit, va lamentar que “moltes persones no ens ofereixen ni una oportunitat en l’entrevista i si no podem treballar, no podrem tenir accés a un habitatge ni a una vida digna”. Vilardell va elogiar el dia a dia del Samuel, “és molt gran, a més de ser monitor de lleure, s’acaba de treure el carnet de conduir i un cicle formatiu en Anatomia”, va assegurar.
Per la seua part, Vilamajó va explicar que van començar les sessions amb l’estructura, la planificació del rodatge i després ja va venir la producció i l’edició. Segons Vilamajó, “l’organització prèvia és molt important i necessària, com també ho són les nocions bàsiques d’enquadraments, moviments de cambra...”.
El curtmetratge es va presentar la setmana passada al restaurant El Gat després de gairebé un any de les primeres converses, encara que el rodatge no va començar fins al gener.
El curtmetratge, que porta subtítols, dura 10 minuts, es pot visualitzar a YouTube i també l’han presentat a la desena edició del festival de curtmetratges DulCINEa Curts organitzat per AFEMHOS i el Club Social El Roure. “L’objectiu és moure’l entre altres festivals, concursos, entitats... per conscienciar la ciutadania i reivindicar les nostres capacitats”, va dir Vilardell.
L’entitat va atendre un total de 1.245 persones el 2024
L’Associació Alba de Tàrrega va atendre 1.245 persones l’any passat, de les quals 518 eren persones amb discapacitat (378), tercera edat amb dependència (116) o en risc d’exclusió (24). Aquesta és una de les dades que mostra la memòria anual de l’entitat que es va presentar en l’assemblea general de socis el 6 de juny passat, en la qual es va fer un reconeixement col·lectiu a les famílies, els professionals, les persones ateses, els voluntaris i els socis que han contribuït a fer crear el projecte al llarg de 50 anys. Alba comptava el 2024 amb 485 socis, donava feina a 354 professionals, dels quals 78 tenien alguna discapacitat, i tenia 110 voluntaris. L’escola d’educació especial Alba va escolaritzar 46 alumnes i el CDIAP va atendre 362 nens i nenes d’entre 0 i 6 anys. A través del CEEPSIR van dur a terme 65 intervencions. Alba té sis centres ocupacionals. Un total de 300 persones es van beneficiar dels seus serveis d’habitatge i vida independent, entre 4 llars residència i 52 pisos socials. El Servei d’Atenció a Domicili va beneficiar 107 persones i el Banc de Productes de Suport, 54. Pels serveis de salut mental van passar 101 persones i pels projectes culturals, 406. L’entitat va fer 406 mobilitats europees.