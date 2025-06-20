SEGRE

Detecten salmonella en fuet filetejat de dos marques

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha emès una alerta sanitària després d’identificar el bacteri en lots específics d’aquests productes carnis

Un dels productes afectats per l’alerta.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat aquest divendres de la presència de 'Salmonella' en fuet filetejat de les marques La Tabla i Valldan, segons la notificació que ha estat traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Alertes (SCIRI).

Els productes afectats per aquesta alerta són, d’una banda, els lots L5136 i L5140 del fuet La Tabla, amb un pes per unitat de 125 grams; i, per una altra, el lot L5134 del fuet de la marca Valldan, amb un pes per unitat de 125 grams.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes de Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i Comunitat Valenciana, encara que no es descarta que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.

L’agència adscrita al Ministeri de Consum ha recomanat a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-les. En cas d’haver-los consumit, si es presenten símptomes compatibles amb la salmonel·losi, com a diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap, ha aconsellat que s’acudeixi a un centre de salut.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

