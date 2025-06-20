El MNAC confirma dues reunions del grup de treball "amb tota normalitat i la màxima celeritat" per traslladar les obres
El museu ho explica en un comunicat que no fa referència als assumptes tractats a la sessió d'aquest divendres
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha confirmat que el grup de treball per al trasllat de les obres de Sixena -conformat per Estat, Govern i Ajuntament de Barcelona amb la participació del govern aragonès i el mateix MNAC- "ja ha efectuat dues sessions de treball". En un comunicat que no fa cap referència als assumptes que s'han tractat a la reunió d'aquest divendres, el MNAC explica que "els acords establerts s'estan desplegant amb tota normalitat i la màxima celeritat". També confirma, com estava previst, que la incidència d'execució de la sentència que obliga al trasllat es presentarà "de forma imminent".
Prèviament havia transcendit que la Generalitat ha retirat de l'acta de la reunió les referències a la fragilitat dels murals de Sixena. Així ho han confirmat fonts del govern aragonès a l'ACN, que també especifiquen que no han signat cap document i apel·len a la discreció.
Amb tot, en les reunions ja es parla de calendari per al trasllat i el debat se situa entorn als nou mesos, una data que l'Aragó veu massa llunyana. "No estem d'acord amb els terminis plantejats perquè poden ser menors. No s'ha de dilatar el compliment de la sentència", ha assegurat aquest divendres en unes declaracions la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Govern no s'ha referit al cas.
Mentrestant, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena ja ha presentat un escrit al Jutjat de primera instància d'Osca demanant mesures preventives que assegurin l'execució de la sentència. Segons ha confirmat a l'ACN, en l'escrit es demana l'embargament dels béns del MNAC fins que es faci efectiu el retorn. Així, es xifra el valor de les pintures en mil milions d'euros i es planteja un embargament per un mínim de 150 milions. L'escrit també reclama que el jutjat estableixi un dispositiu de vigilància de les pintures per part de les forces públiques les "24 hores del dia" i que es tanquin les sales del museu on s'exposen les pintures murals.
En el text remès al jutjat també es demana que el museu català faci un llistat de béns i drets susceptibles de ser embargats o que habiliti els recursos econòmics en el pressupost de la institució. Alhora, reclama el tancament de les sales on s'exposen les pintures i l'entrega de tota la documentació per al "desmuntatge".
També exigeix les actes i informes de la reunió del patronat de dilluns en què el museu va al·legar impossibilitat tècnica per fer el trasllat i que s'adverteixi als responsables de l'equipament que incorreran en un delicte de desobediència en cas que no s'assumeixin les mesures preventives que es decretin.
De fet, el consistori aragonès ja va anunciar que demanaria l’execució forçosa de la sentència que obliga a lliurar les pintures murals del monestir que hi ha al Museu Nacional. L’advocat de Vilanova de Sixena va assenyalar que respectava el del patronat, però que la sentència s’havia de complir. Per això, va afirmar que una vegada s’hagi esgotat el termini de 20 dies per complir la sentència fixat pel tribunal, preveu presentar al jutjat número 2 d’Osca la instància per demanar l’execució forçosa.