Yellow Day: Per què el 20 de juny és el dia més feliç de l’any?
Aquesta jornada, contrapunt optimista del Blue Monday, coincideix amb el solstici d’estiu i aprofita els efectes positius de més hores de llum i millors temperatures
El 20 de juny s’ha consolidat com el Yellow Day, considerat popularment com el dia més feliç de l’any i contrapunt directe del tristament cèlebre Blue Monday. Encara que no es tracta d’una efemèride oficial ni existeix evidència científica concloent que l'avali, aquesta data ha guanyat rellevància en els últims anys gràcies a l’impuls de psicòlegs i especialistes en benestar emocional, que han identificat diversos factors ambientals i socials que conflueixen per afavorir un estat d’ànim positiu.
La proximitat al solstici d’estiu, amb les seues llargues hores de llum solar, estimula la producció de serotonina, hormona vinculada directament al benestar i la felicitat. A això se suma el gaudi de temperatures agradables que conviden a realitzar activitats a l’aire lliure i l’expectativa creixent de les vacances estivals per a molts espanyols, elements que contribueixen a reduir l’estrès i augmentar la sensació general de benestar. Aquesta combinació de factors naturals i socials ha convertit el Yellow Day en un fenomen que guanya presència cada any en xarxes socials i mitjans de comunicació.
El simbolisme del color groc en el benestar emocional
L’elecció del color groc per denominar aquesta data no és casual. En psicologia del color, el groc representa energia, optimisme i vitalitat. "El groc és un color que estimula l’activitat mental i genera impulsos de comunicació", expliquen els experts en cromoteràpia, disciplina que estudia com els colors afecten les nostres emocions i comportaments.
Aquesta associació cromàtica ha estat aprofitada per nombroses marques i campanyes de benestar que utilitzen el Yellow Day com a plataforma per difondre missatges positius i promocionar hàbits saludables. Les xarxes socials s’omplen cada 20 de juny de publicacions amb tonalitats grogues, frases motivadores i recomanacions per potenciar la felicitat quotidiana.
Estratègia de màrqueting o fenomen real?
Encara que molts crítics assenyalen que el Yellow Day podria ser simplement una estratègia de màrqueting ben elaborada, similar a l’ocorregut amb el Blue Monday, el cert és que els factors ambientals que conflueixen en aquesta data tenen efectes reals en el nostre organisme i estat d’ànim.
L’exposició més gran a la llum solar durant aquestes dates incrementa els nivells de vitamina D i serotonina en l’organisme, la qual cosa està científicament relacionat amb millors estats anímics. Així mateix, el bon temps facilita la socialització i les activitats físiques a l’aire lliure, ambdós elements fonamentals per al benestar psicològic segons nombrosos estudis.
Com aprofitar el Yellow Day en el nostre dia a dia
La popularitat creixent d’aquesta data ha portat molts espanyols a incorporar petits rituals o accions especials durant el 20 de juny. Des de compartir moments de gratitud en xarxes socials fins realitzar activitats específiques per millorar l’ànim, el Yellow Day s’ha convertit en una oportunitat per trencar la rutina i connectar amb el positiu.
Els experts en benestar recomanen aprofitar aquesta jornada per establir nous hàbits beneficiosos: practicar esport a l’aire lliure, dedicar temps a aficions personals, connectar amb éssers estimats o simplement tenir un moment per reflexionar sobre èxits aconseguits durant el primer semestre de l’any.
Pot un dia concret ser realment el més feliç?
La felicitat és un concepte complex, subjectiu i multifactorial que difícilment pot associar-se a una data concreta del calendari per a tota la població. Els estudis científics sobre benestar emocional indiquen que la felicitat depèn de factors personals, culturals i circumstancials que varien enormement entre individus.
Tanmateix, els experts coincideixen que la conscienciació sobre el benestar emocional que promou el Yellow Day pot tenir efectes positius. "L’important no és si el 20 de juny és objectivament el dia més feliç, sinó que ens recorda la importància de conrear activament el nostre benestar emocional al llarg de tot l’any", afirmen els psicòlegs especialitzats en aquesta matèria.