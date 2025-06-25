TRADICIONS
Deu anys d’unió castellera i fallaire al Pont de Suert
Nit de falles a Arties, Les i Vilaller
Després de la celebració de la revetlla, el Pont de Suert va acollir ahir la inauguració del mural commemoratiu del desè aniversari de l’agermanament entre els Fallaires del Pont de Suert i els Castellers de Terrassa. Es tracta d’una obra creada per l’artista Alèxia Prokesh Valentín i ha comptat amb el finançament dels Castellers de Terrassa, l’associació de fallaires i la propietat de l’espai. L’ajuntament ha col·laborat en l’execució dels treballs previs d’adequació de la zona. Entre aplaudiments dels veïns, la colla castellera va oferir ahir una nova actuació davant del mural, que es troba a l’encreuament dels carrers del Monestir de Lavaix i del Camp de Vila i que simbolitza “aquesta unió entre dos mons del patrimoni festiu català que celebren la cultura popular com a eix de cohesió, identitat i memòria del nostre país”, van assenyalar des de l’ajuntament.
Durant la nit de Sant Joan, les altres grans protagonistes són les falles del Pirineu, com a Vilaller, mentre que a la Val d’Aran veïns i visitants van poder gaudir de les Hèstes deth Huec, amb la Crema deth Taro a Arties i la Crema deth Haro a Les. Una tradició que també es va celebrar a Alàs, Alins, Boí, Casós i Isil. Estan previstes aquest dissabte, 28 de juny, les de València d’Àneu i Llavorsí. El calendari continuarà el 5 de juliol a Alòs i Barruera; el 12 de juliol, a Erill la Vall; el 18 de juliol, a Taüll; el 25 de juliol, a Pla de l’Ermita, i el 26 de juliol, a Llesp. Les falles, que se celebren en setanta-tres pobles del Pirineu (trenta-quatre de França, disset de Catalunya, nou d’Aragó i tres d’Andorra), van ser declarades l’any 2015 Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Estan lligades als cicles agraris i solars. Encendre el foc i baixar-lo des de dalt de tot de la muntanya serveix per purificar els camps i boscos, així com la localitat.