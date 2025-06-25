Dos alumnes de la Seu i Preixana aconsegueixen la millor nota de la selectivitat a Lleida, amb un 9,3
Aina Arqué Giribet ha fet el Batxillerat a l'institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig i Clàudia Sanllehí a l'institut Joan Brudieu
Els estudiants que han realitzat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) els dies 11, 12 i 13 de juny ja poden consultar les seves qualificacions des d'aquest matí a través de l'enllaç habilitat per la Generalitat. A la demarcació de Lleida han empatat amb la millor nota a la demarcació, un 9,3, dos alumnes. Aina Arqué Giribet, de Preixana, ha fet el Batxillerat a l'institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig i vol estudiar Bioquímica a Barcelona. Amb un 13,60 de nota d'admissió (es calcula amb la nota de Batxillerat i la de la Selectivitat) té assegurat l'accés a aquesta carrera.
De la seua banda, Clàudia Sanllehí, de la Seu d'Urgell, vol fer enginyeria aeroespacial o de telecomunicacions a la UPC. Ha estudiat a l'institut Joan Brudieu de la capital de l'Alt Urgell i assegura que els exàmens li van anar bastant bé: "Em pensava que treuria bona nota, però m'ha sorprès gratament". Ara, amb un 9,3, diu que està molt contenta i que se sent molt "orgullosa" dels resultats. Aquesta veïna de la Seu d'Urgell vol matricular-se a alguna enginyeria i està acabant de decidir si fa enginyeria aeroespacial o en telecomunicacions, que es poden cursar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Segons les dades globals facilitades, la nota mitjana de la PAU a la fase d'accés ha estat de 6,440, mentre que la mitjana d'accés a la universitat (calculada amb el 60% de la nota de batxillerat i el 40% de la nota de la fase d'accés) s'ha situat en 7,181. Cal destacar que totes les matèries avaluades en aquesta convocatòria han obtingut una qualificació mitjana superior a 5, el que demostra un bon nivell de preparació dels estudiants catalans.
Xifres destacades per demarcacions
A la demarcació de Barcelona, 24.621 estudiants han superat les proves amb una mitjana d'accés de 7,192, la més alta de Catalunya. A Girona, 3.039 alumnes han aprovat amb una mitjana d'accés de 7,121. Pel que fa a Lleida, 1.804 estudiants han superat les PAU amb una mitjana d'expedient de 7,72 (la més alta de Catalunya) i una mitjana d'accés de 7,144. Finalment, a Tarragona, 3.290 alumnes han aprovat amb una mitjana d'accés de 7,167.
Les millors qualificacions de Catalunya
Tres estudiants de centres barcelonins han compartit la nota més alta de Catalunya a la fase d'accés amb un 9,90. Es tracta d'alumnes de l'Institut Vilanova del Vallès, del Col·legi Canigó de Barcelona i del Col·legi La Vall de Bellaterra. A Girona, la millor nota ha estat un 9,80, obtinguda a l'Institut Frederic Martí i Carreras, mentre que a Tarragona la qualificació més alta ha estat un 9,50, aconseguida a l'Institut Gabriel Ferrater i Soler. L'Institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig ha registrat la millor nota de Lleida amb un 9,30.
Participació i resultats globals
En aquesta convocatòria s'han matriculat 34.683 estudiants a les PAU, dels quals 34.488 s'han presentat efectivament a les proves. D'aquests, 32.754 han superat l'examen, el que representa gairebé un 95% d'aprovats respecte als presentats, unes xifres que confirmen l'alt nivell d'èxit en aquesta convocatòria del 2025.