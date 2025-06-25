Sanitat alerta de les noves prohibicions per als fumadors
El Ministeri de Sanitat prepara una reforma clau en el marc de la seua estratègia contra el tabaquisme
El Ministeri de Sanitat ha fet un pas decisiu en la seua lluita contra el tabaquisme en incloure la prohibició dels cigarros electrònics d’un sol ús a l’últim esborrany de l’avantprojecte de llei que modificarà l’actual normativa antitabac. Aquesta mesura forma part d’un ambiciós paquet de reformes que també impedirà fumar i vaporejar a menys de 15 metres dels accessos a edificis públics, centres sanitaris, educatius o parcs infantils, a més de suprimir els denominats clubs de fumadors.
Segons ha pogut confirmar l’agència EFE després d’accedir al document, la iniciativa liderada per la ministra Mónica García amplia considerablement les zones lliures de fum, especialment en espais exteriors, i introdueix una regulació específica per a les noves categories de productes relacionats amb el tabac, com les bosses de nicotina i aquells elaborats a base d’herbes escalfades, que fins ara operaven en un buit legal.
La prohibició dels cigarros electrònics d’un sol ús representa una de les principals novetats d’aquesta reforma. El text defineix aquests dispositius com aquells "proveïts d’un líquid amb o sense nicotina, preparat per consumir i d’un sol ús després del seu ús". La justificació per vetar aquests productes es basa en la seua elevada popularitat entre adolescents i joves, per als qui resulten "especialment atractius" degut principalment a la varietat de sabors que ofereixen.
Noves restriccions per a la venda i consum de tabac
Per frenar l’accés dels joves a aquests productes, Sanitat ha decidit restringir la venda i subministrament a la menuda de tots aquests articles exclusivament als estancs o màquines expenedores "ubicades en establiments que comptin amb les autoritzacions administratives oportunes", eliminant així punts de venda menys regulats.
L’avantprojecte defineix amb precisió les noves zones lliures de fum o amplia les ja existents. Entre les novetats destaca la consideració com a centre de treball dels vehicles laborals, la qual cosa impedirà de fumar al seu interior. També s’especifica que no es podrà fumar en espais a l’aire lliure o coberts dins dels recintes de centres sanitaris, universitats i centres de formació per a adults.
La prohibició s’estén a instal·lacions esportives, piscines d’ús col·lectiu i recintes on se celebrin espectacles públics, tant en interiors com en exteriors. Les terrasses de bars i restaurants també quedaran lliures de fum, igual com els centres de lleure o esbarjo", tret d’en espais completament a l’aire lliure.
Perímetre de seguretat i empaquetament neutre
Una de les mesures més cridaneres d’aquesta reforma és l’establiment d’un perímetre de seguretat entorn d’espais especialment protegits. Concretament, quedarà prohibit fumar i vaporejar "en un perímetre que disti menys de 15 metres lineals" dels accessos a edificis públics, centres sanitaris i socials, centres educatius o parcs infantils, entre altres espais sensibles.
La nova normativa també preveu la introducció de l’empaquetament neutre, una mesura que ja s’ha implementat amb èxit en països com Austràlia, el Regne Unit o França. Els fabricants disposaran d’un termini de dotze mesos des de l’aprovació parlamentària de la llei per adaptar els seus productes a aquesta nova exigència. Tant l’interior com l’exterior dels paquets hauran de presentar un color únic, que el fabricant podrà triar entre dos opcions que es determinaran posteriorment mitjançant una ordre ministerial. Aquesta regulació afectarà també el paper i els filtres dels cigarros.
Prohibició de publicitat i patrocini
Un altre aspecte fonamental de la reforma és la prohibició total de la publicitat i el patrocini de productes relacionats amb el tabac "en tots els mitjans i suports, incloses les màquines expenedores i els serveis de la societat de la informació". L’única excepció contemplada seran les publicacions o presentacions destinades exclusivament als professionals que intervenen en el comerç del tabac i dispositius relacionats.
El text també prohibeix el consum en sales de festa, establiments de joc o d’ús públic en general, independentment de si hi ha o no menors presents. Els recintes de parcs infantils i àrees de joc per a la infància quedaran igualment protegits de l’exposició al fum del tabac.
La supressió dels clubs de fumadors, que fins ara representaven una excepció en la normativa, és una altra de les mesures destacades que busca eliminar qualsevol escletxa legal que permeti eludir les restriccions al consum de tabac en espais públics tancats.
Impacte econòmic i sanitari de la reforma
El Ministeri de Sanitat ha realitzat estimacions sobre l’impacte positiu que tindrà aquesta reforma tant en termes sanitaris com econòmics. Segons els seus càlculs, si s’aconseguís reduir la prevalença del consum de tabac entre un 1% i un 2%, l’estalvi per al sistema sanitari públic oscil·laria entre 100 i 200 milions d’euros anuals a mitjà termini, derivat fonamentalment de la reducció de malalties cardiovasculars, diversos tipus de càncer i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
A més, la disminució dels costos indirectes per pèrdues de productivitat laboral, absències i mortalitat prematura superaria els 2.000 milions d’euros anuals a partir dels 10 anys d’aplicació de la llei. Aquestes xifres posen de manifest l’elevat cost que el tabaquisme suposa no només per a la salut pública, sinó també per a l’economia espanyola.
Què són els cigarros electrònics d’un sol ús?
Els cigarros electrònics d’un sol ús, també coneguts com vapers d’un sol ús, són dispositius que contenen una bateria, un escalfador i un dipòsit amb líquid (amb o sense nicotina) que no pot omplir-se. A diferència dels cigarros electrònics convencionals, aquests productes estan dissenyats per rebutjar-se una vegada esgotada la seua càrrega o el líquid que contenen.
En els últims anys, aquests dispositius han guanyat popularitat especialment entre adolescents i joves adults a causa de la seua facilitat d’ús, disseny atractiu i àmplia varietat de sabors. Solen comercialitzar-se en envasos acolorits i amb noms cridaners que evoquen dolços, fruites o postres, característiques que han disparat les alarmes entre les autoritats sanitàries pel seu potencial atractiu per a menors d’edat.
Quan entrarà en vigor la nova llei antitabac?
Encara que l’avantprojecte de llei ja està en fase avançada d’elaboració, encara ha de completar la seua tramitació administrativa i parlamentària abans de convertir-se en llei. Una vegada aprovada pel Consell de Ministres, s’haurà de sotmetre a debat i votació en el Congrés i el Senat, per la qual cosa la seua entrada en vigor podria demorar-se diversos mesos.
No obstant, la ministra Mónica García ha expressat en diverses ocasions el seu compromís d’accelerar aquest procés, considerant la reforma de la llei antitabac com una prioritat en matèria de salut pública. La indústria tabaquera, per la seua part, disposarà de dotze mesos des de l’aprovació definitiva per adaptar els seus productes i estratègies comercials a les noves exigències normatives.
Com afectarà aquesta llei als fumadors habituals?
Per als fumadors habituals, la nova normativa suposarà una notable reducció dels espais on podran consumir tabac, especialment en exteriors. La prohibició de fumar en terrasses d’hostaleria, als voltants d’edificis públics o centres educatius, així com l’ampliació de les zones lliures de fum, obligarà a modificar hàbits molt arrelats.
Quant als usuaris de cigarros electrònics o vapejadors, a més d’enfrontar-se a les mateixes restriccions espacials que els fumadors convencionals, els qui utilitzen dispositius d’un sol ús s’hauran d’adaptar a altres models recarregables una vegada que s’implementi la prohibició dels productes d’un sol ús.