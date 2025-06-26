Famílies critiquen el canvi d’un centre d’atenció precoç
Lamenten que no han estat informades i demanen mantenir els mateixos terapeutes
A partir de l’1 de setembre, el servei del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que oferia el CAD Lleida, situat a l’avinguda del Segre, passarà a ser gestionat per GSS, amb un nou local a l’avinguda Doctor Fleming. Un canvi que ha molestat famílies que acudeixen a aquest servei, dirigit a nens i nenes de 0 a 6 anys amb trastorns en el desenvolupament. Asseguren que no han estat informades de forma oficial i exigeixen continuar amb els mateixos professionals per a l’atenció als seus fills. A la capital del Segrià, hi ha tres centres d’aquest tipus. El de l’avinguda del Segre atén, segons les dades facilitades per la conselleria de Drets Socials i Inclusió, 135 menors.
Sobre això, Julia Morales, que porta el seu fill de 3 anys a aquest centre, denuncia que “a nosaltres no ens han avisat ni tampoc hem rebut cap explicació. El canvi s’està fent de males maneres”. Assegura que en el seu cas ja porten tres mesos sense logopeda perquè la professional està de baixa per maternitat i demana que el nou centre compti amb el mateix equip que l’anterior. “No són números, són nens, i necessiten una constància i confiança per no perdre tot el que hem avançat”, remarca. La mateixa preocupació té Roxana Gorgos, la filla de la qual, ara d’un any i set mesos, hi acudeix des dels 4 mesos. “Té una connexió molt bona amb la fisioterapeuta i a mi no m’importa anar a un altre centre, però no vull canviar de professionals perquè m’inquieta que hàgim de començar des de 0”, destaca. “Ens van dir que ja rebríem una carta, però això no són maneres, perquè passarem tot l’estiu sense saber res”, critica. Així mateix, una altra mare també es mostra preocupada per no saber si comptaran amb el mateix equip d’atenció. “El meu fill té un problema de desenvolupament i li pot afectar per tota la vida si paren la teràpia”, avisa.
Des de Drets Socials asseguren que el canvi respon a la necessitat de disposar d’un espai més ampli i adaptat per atendre menors (vegeu el desglossament) i que ja s’ha comunicat a les famílies i al personal. A les comarques lleidatanes hi ha un total de setze CDIAP, que l’any 2024 van atendre 3.030 nens i nenes.
n La conselleria de Drets Socials assegura a SEGRE que el canvi permetrà augmentar l’equip i ampliar l’horari d’atenció, que serà de matí i tarda tots els dies. Assegura que l’actual centre no permetia el creixement del CDIAP. Així mateix, ampliarà les hores d’atenció que es financen al CDIAP GSS Lleida “perquè puguin atendre tots els nens que fins ara rebien el servei al CAD Lleida”. A partir de l’1 de juliol, es traslladaran els primers casos a GSS i la resta ho faran de manera progressiva. Pel que fa als professionals (un total de cinc), assenyala que ara només n’hi ha un de fix, que es jubilarà a finals d’any i a qui se li respectarà el contracte. Per a la resta, diu que “s’està treballant activament amb GSS perquè puguin incorporar-se al nou centre”. En aquest sentit, indica que ja ho ha fet una logopeda i l’1 de juliol ho farà una psicòloga.