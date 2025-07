La primera onada de calor s’estrena vorejant els 40 graus

Publicat per Sergi Caufapé Creat: Actualitzat:

No, no sempre ha fet la mateixa calor. Almenys així ho reflecteix la temperatura de Lleida, que està superant els 35 graus cada dia durant les últimes tres setmanes, quan la mitjana històrica al juny és de només 4 dies, segons @climadelleida. De fet, Ponent ja ha igualat els registres de juliol del 2015 i ha superat els d’agost del 2003 i juliol del 2022. La primera onada de calor de l’estiu va deixar ahir temperatures properes als 40 graus, ja que les estacions de Seròs i Vilanova de Segrià van registrar una màxima de 39,8 graus cap a les 15.30. I només és el principi, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya va alertar que aquest episodi d’altes temperatures s’estendrà fins dimarts. A part, malgrat que no es preveu l’arribada de pertorbacions acompanyades de pluja, durant les tardes, fruit de la mateixa calor, es poden produir xàfecs i tempestes locals, especialment al nord, que puntualment aniran acompanyades de granís o pedra i poden ser de certa intensitat. A les nits, els termòmetres es mantindran alts, amb mínimes que en molts punts no baixaran dels 22 o 23 graus.

Davant d’aquesta situació, la Paeria va activar les mesures previstes al pla d’actuacions per prevenir els efectes sobre la salut de les persones (POCSMLL) en fase 2 per situació meteorològica de perill per tres o més dies consecutius. S’han habilitat espais per protegir els col·lectius més vulnerables: majors de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitats o mobilitat reduïda, malalts crònics i persones que hagin de fer activitats físiques a l’aire lliure, incloses les laborals. La Paeria ofereix seixanta refugis climàtics: centres cívics, equipaments culturals, centres sèniors i altres espais interiors.

En alguns punts de la demarcació, especialment al Pirineu, hi va haver variacions de fins a 20 graus entre màxima i mínima. Així, Tremp va registrar 17,1 graus de mínima per passar als 39 al migdia. Solsona va passar dels 16,4 als 36,6. L’onada de calor va arrancar amb força en altres punts de Catalunya, especialment en punts de l’Ebre, Camp de Tarragona, Empordà i interior de Girona. Van destacar els 42,9 graus de Vinebre, la temperatura més alta registrada de l’any. En primera línia de costa, la xafogor va ser molt intensa amb temperatures d’entre 30 i 34 graus, amb els pics màxims a l’Alt Empordà (38,3 graus a Castelló d’Empúries i 36,1 a Roses).