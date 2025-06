Gir de 180 graus: així canvia el lloguer turístic a partir d’aquest 1 de juliol

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

A partir de l’1 de juliol de 2025 tots els lloguers turístics a Espanya han de comptar obligatòriament amb un número de registre oficial. Aquesta nova regulació, imposada pel Govern espanyol en compliment del Reglament (UE) 2024/1028 del Parlament Europeu i del Consell, afecta tant pisos destinats al lloguer turístic com els de temporada. Els propietaris que no realitzin aquest tràmit, amb un cost de 27 euros més IVA, no podran anunciar les propietats a les plataformes habituals i s’enfrontaran a possibles sancions.

Les autoritats espanyoles han posat les seues esperances en què aquesta iniciativa, que entra en vigor avui mateix, contribueixi significativament a controlar i regular els lloguers de curta durada, servint com a eina per pal·liar la crisi habitacional que afecta al país. No obstant, la Federació Espanyola d’Associacions d’Habitatges i Apartaments Turístics ha expressat la seua preocupació, advertint que la mesura podria ocasionar importants pèrdues econòmiques i fins i tot fomentar l’economia submergida al sector.

Segons dades publicades pel diari Expansió, fins dimecres passat el Col·legi de Registradors d’Espanya havia rebut un total de 178.856 sol·licituds per obtenir el número de registre obligatori. D’aquestes sol·licituds, amb prou feines s’havien aprovat 81.281, el que en representa menys de la meitat del total presentat, deixant molts propietaris en una situació compromesa davant de la imminent entrada en vigor de la normativa.

Requisits per obtenir el número de registre oficial

El Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana ha aclarit en la seua pàgina web oficial que la llicència turística no serà suficient per si sola per operar legalment al mercat del lloguer de vacances. "La llicència turística o similar no substitueix al número de registre, sinó que disposar d’ella és un requisit per a l’obtenció del número de registre si aquest té finalitat turística", assenyala el comunicat ministerial.

Aquesta distinció resulta fonamental per als propietaris, ja que estableix una jerarquia clara en la documentació necessària: primer ha d’obtenir-se la llicència turística autonòmica corresponent i, posteriorment, tramitar el número de registre nacional que ara s’exigeix. La doble verificació busca garantir un control més elevat sobre el parc d’habitatges dedicats al lloguer turístic a tot el territori espanyol.

Casos especials: habitatges amb habitacions de diferent ús

Un escenari particular que ha generat nombrosos dubtes entre els propietaris és el d’aquells habitatges que destinen sol algunes habitacions al lloguer turístic mentre en mantenen d’altres per a lloguer tradicional. Davant d’aquesta casuística, el Ministeri d’Habitatge ha establert un procediment específic per regularitzar la situació.

"Per a això, haurà de sol·licitar-se el número de registre de finalitat turística per a les primeres i el número de registre de finalitat no turística per a les segones", aclareix l’organisme oficial. Aquesta dualitat de registres permetrà mantenir diferents modalitats de lloguer dins d’una mateixa propietat, sempre que es compleixin tots els requisits legals per a cada tipus d’arrendament.

Per als propietaris que encara tenen dubtes sobre com procedir, el Ministeri recomana acudir directament al Registre de la Propietat corresponent, on podran rebre assessorament personalitzat sobre el seu cas concret i completar correctament tots els tràmits necessaris.

Impacte previst al mercat immobiliari espanyol

L’entrada en vigor d’aquesta normativa suposa un punt d’inflexió per al sector del lloguer turístic a Espanya, un país on el turisme representa aproximadament el 12% del PIB. Els experts immobiliaris anticipen que aquesta regulació podria tenir efectes significatius tant al mercat de lloguer vacacional com en el residencial.

D’una banda, s’espera que alguns propietaris d’habitatges turístics optin per passar-se al mercat de lloguer tradicional davant dels nous requisits burocràtics i econòmics, la qual cosa podria incrementar l’oferta d’habitatge residencial en zones tensades. D’altra banda, hi ha el temor que part del mercat es desplaci cap a canals no regulats, augmentant l’economia submergida.

El Govern ha defensat la mesura com a part d’un paquet més ampli de polítiques destinades a equilibrar el dret a l’habitatge dels residents amb la important activitat econòmica que genera el turisme al nostre país.

Com afecta aquesta normativa a les plataformes digitals?

Les plataformes d’intermediació com Airbnb, Booking o Vrbo també es veuen directament afectades per la nova normativa. A partir d’avui, aquestes empreses estan obligades a verificar que tots els anuncis publicats en els seus llocs web comptin amb el número de registre corresponent, havent de retirar aquells que no compleixin aquest requisit.

Aquesta responsabilitat compartida entre propietaris i plataformes busca garantir un compliment més gran de la normativa, ja que les mateixes empreses d’intermediació es converteixen en vigilants del compliment legal. Les plataformes que no retirin els anuncis sense registre també podrien enfrontar-se a sancions econòmiques.

Durant les últimes setmanes, les principals plataformes han estat enviant comunicacions massives als seus usuaris per recordar-los la necessitat d’obtenir el número de registre abans de la data límit, advertint de la possibilitat que els seus anuncis siguin eliminats si no compleixen la normativa vigent.