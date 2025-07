Navalles legals a Espanya: què permet la normativa actual?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La legislació espanyola estableix clarament quins tipus de navalles estan permeses per a la possessió i ús per part dels ciutadans. Segons el Reglament d’Armes, totes les navalles no automàtiques d’un sol tall les fulles de les quals no superin els 11 centímetres de longitud són considerades legals en territori espanyol. Entre les navalles permeses es troben models comuns com les de supervivència, suïsses, multiusos, Albainox, Opinel i diverses variants tàctiques que compleixin amb les dimensions establertes.

Malgrat que la seua tinença està permesa, el port d’aquestes armes blanques està subjecte a importants restriccions. L’article 146 del Reglament d’Armes prohibeix expressament portar navalles fora del domicili, lloc de treball o durant la pràctica d’activitats esportives que justifiquin el seu ús. Especialment sensible resulta la seua presència en llocs de reunió pública o espais de lleure, on portar-les sense una justificació vàlida pot derivar en sancions administratives considerables.

Les conseqüències d’incomplir la normativa poden ser significatives per als infractors. El sistema sancionador contempla multes que oscil·len des dels 300,52 euros per a infraccions catalogades com llevis, fins els 30.050,61 euros en casos d’infraccions greus, com portar navalles en espais públics o d’esbarjo sense justificació legítima. Es pot destacar que les navalles amb fulles superiors a 11 centímetres només estan permeses amb finalitats específiques de col·leccionisme o decoració, i exclusivament dins del domicili particular.

