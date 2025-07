Alerta per pluges intenses a Catalunya que poden superar els 40 litres

Mapa de perill meteorològic per a aquest dissabte a la tarda.Meteocat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat aquest dissabte un avís urgent demanant extremar precaucions davant la previsió de pluges intenses que afectaran gran part del territori català durant la tarda d'avui. Segons les dades facilitades pel Meteocat, es podria superar el llindar de risc de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts en diverses zones, especialment a la Catalunya Central, on les comarques del Bages, Lluçanès, Moianès, Osona, Berguedà i Anoia presenten major probabilitat d'afectació.

Les autoritats recomanen minimitzar els desplaçaments i evitar activitats al medi natural mentre duri l'episodi de pluges. Cap al vespre, les tempestes es desplaçaran cap al sud, afectant amb especial intensitat el Baix Camp i el Tarragonès. El Procicat ha recordat a la ciutadania que no s'han de travessar rieres, barrancs o zones inundables on hi hagi acumulació d'aigua.

Per la seva banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha emès un avís complementari alertant de la possibilitat de crescudes sobtades en llits menors i barrancs a diverses comunitats autònomes, incloent-hi les comarques de Lleida i Tarragona. Aquesta advertència respon als avisos taronja i groc emesos per l'AEMET que preveuen precipitacions d'almenys 15-20 litres per metre quadrat en una hora.

Previsió per demà i recomanacions de seguretat

De cara a demà diumenge, la previsió meteorològica indica que també es produiran tempestes a la tarda, tot i que amb menor intensitat. En aquest cas, es podria superar el llindar de risc dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment a la zona nord-est de Catalunya, amb major probabilitat d'afectació a les comarques del Pirineu i Prepirineu.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana a la població estar atenta a les actualitzacions meteorològiques i seguir les indicacions de les autoritats competents. És especialment important extremar les precaucions en zones properes a rius i barrancs, i evitar creuar zones inundades encara que sembli que l'aigua no té gaire profunditat.