Confirmats vuit casos de dengue a Lleida el 2024

Salut Pública va detectar l’any passat 8 casos de dengue a les comarques de Lleida, el doble que un any abans. Segons les dades facilitades pel departament de Salut, tant el 2023 com el 2024 hi va haver quatre casos confirmats mentre que no s’ha registrat cap cas de Zika des del 2022, quan n’hi va haver dos de confirmats. En aquest període tampoc s’ha confirmat cap cas de chikungunya ni de febre del Nil a la província, segons les mateixes xifres.

A Catalunya, també s’ha detectat un augment de casos de dengue, pràcticament tots importats d’altres països. El 2024 van ser 262 davant els 145 del 2023. Una desena van ser contagis d’origen autòcton, a persones que no havien viatjat a països on el dengue és endèmic. Els responsables sanitaris assumeixen que si es manté l’expansió del dengue al món, sobretot per la crisi climàtica i els viatges, Catalunya podria acabar sent zona endèmica, però volen “guanyar temps” i retardar aquest escenari el màxim possible.

Per aquest motiu, els departaments de Salut, Territori, Agricultura i Interior es coordinen per lluitar contra la propagació de les arbovirosis, malalties infeccioses transmeses per artròpodes insectes o aràcnids. Els transmissors o vectors més coneguts són els mosquits, especialment els del gènere Aedes, concretament les femelles del mosquit tigre. Els casos sospitosos d’arbovirosis es notifiquen a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya de forma urgent durant els mesos de més activitat de mosquits, però alguns poden passar desapercebuts per ser asimptomàtics o per tenir símptomes inespecífics que es confonen amb una altra malaltia.

Els responsables sanitaris van assenyalar que per prevenir la presència i la proliferació d’aquests vectors és important que tots els municipis tinguin un pla de prevenció i control de mosquits. Segons els últims resultats, el mosquit tigre ja ha colonitzat 69 municipis al pla de Lleida i 18 a l’Alt Pirineu.

D’altra banda, el programa de vigilància del virus del Nil Occidental té per objectiu detectar de forma precoç la circulació d’aquest virus en aus, cavalls i mosquits vectors. L’any passat, la Unitat de Medicina Tropical de l’Arnau de Vilanova de Lleida va rebre 250 visites, un 54% més respecte al 2023. Malaltia de Chagas, malària i esquistosomiasis són els diagnòstics més habituals.