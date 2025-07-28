RECORD
Homenatge al motard de Torrebesses que va morir en un accident de trànsit a Alfés
Familiars, amics i veïns es reuneixen al seu domicili per recordar-lo entre música, fotografies i motos, la seva gran passió
Amics, familiars i veïns de Torrebesses van donar ahir un últim adeu a Paco Piñol, que diumenge passat va morir en un accident de trànsit a Alfés, organitzant una tardeig en el seu homenatge. Durant la reunió, que va tenir lloc al seu domicili, hi va haver beguda, “bona música” i, sobretot, motos, una de les grans passions de Piñol. La família va col·locar un plafó en què els seus pròxims van poder penjar fotografies i dedicar-li unes últimes paraules. L’home, de 58 anys i veí d’aquesta localitat del Segrià des de feia 30, era “una persona molt apreciada per tots els veïns”, segons va destacar l’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea.
Piñol va perdre la vida després de patir un xoc frontal amb un altre vehicle a la carretera C-12 a l’altura d’Alfés diumenge passat. En l’accident van resultar ferides quatre persones més de diversa consideració.