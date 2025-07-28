MÚSICA
Més de 120 acordionistes per celebrar els 50 anys del certamen d’Arsèguel
Els amants de la música tradicional van comptar ahir amb tres concerts al llarg de tot el dia en el marc de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que acaba demà després d’haver acollit l’actuació de 124 acordionistes per celebrar els 50 anys del certamen. Després de la jornada central de la Trobada que es va celebrar dissabte a Arsèguel, el poble va acollir dos noves actuacions, una al matí, a càrrec de músics catalans, i una altra a la tarda, a la carpa, amb alumnes de les colònies i els tallers de l’Escola Folk del Pirineu, en el qual els assistents, que molts eren familiars dels nens i nenes, van ballar al ritme de la música tradicional. Al vespre va ser el torn de pujar a l’escenari de la plaça dels Oms, davant la Catedral de Santa Maria, amb un nou ple absolut i amb un concert que va aconseguir la complicitat entre músics i públic.
Entre els intèrprets no van faltar clàssics com el català Carles Belda, el colombià Antonio Rivas i Kent Biswell, o els portuguesos del Trío Lopes: Yannick Lopes, Yohann Lopes i Januario Lopes. Avui serà el torn del penúltim concert, al Casino Ceretà de Puigcerdà, a les 21 hores, i demà, a la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò, a les 20 hores.