TikTok reforça la seguretat i notificarà als pares cada nova publicació
La xarxa social incorpora noves eines de control dels pares per fomentar hàbits digitals saludables
La plataforma TikTok ha implementat noves mesures de seguretat aquest dimecres per millorar la protecció dels usuaris menors d’edat. Entre les principals novetats destaca un sistema de notificacions automàtiques que alertarà els pares cada vegada que els seus fills pugin contingut visible per a altres usuaris, ja siguin vídeos, fotos o històries, reforçant així el control dels pares en una de les cinc xarxes socials més utilitzades a nivell mundial.
Aquestes eines, que entren en vigor a partir de juliol de 2025, busquen proporcionar més transparència i participació familiar en l’experiència digital dels adolescents. Els progenitors tindran la capacitat de bloquejar comptes específics, impedint que els menors accedeixin a determinats continguts, i rebran alertes si els seus fills modifiquen els paràmetres de privacitat dels seus perfils. La companyia ha subratllat mitjançant un comunicat oficial que aquestes funcionalitats pretenen equilibrar l’expressió creativa dels joves amb un entorn digital segur.
La decisió de TikTok arriba en un moment en què el debat sobre la seguretat dels menors a les xarxes socials s’ha intensificat a nivell global, amb pares, educadors i reguladors reclamant més proteccions davant els riscos de l’entorn digital.
Funcionalitats de control dels pares reforçades
El sistema de notificacions per a pares sobre les publicacions dels seus fills es presenta com una eina fonamental per fomentar la comunicació familiar sense limitar la creativitat juvenil. Segons explica la plataforma, aquesta funció permetrà als progenitors "mantenir-se informats i a iniciar converses obertes sobre el que publiquen sense interferir en la seua creativitat o independència".
A més de l’avís sobre noves publicacions, els pares podran accedir des del seu perfil de "sincronització familiar" a informació rellevant sobre com els seus fills personalitzen els algoritmes de recomanació. Això els permetrà conèixer els temes que generen més interès entre els menors, així com identificar què continguts i creadors els resulten més atractius o inspiradors.
El bloqueig de comptes representa una altra de les potestats importants que reben els pares. Els comptes bloquejats no només quedaran inaccessibles per als menors, sinó que també perdran tota capacitat d’interacció directa amb ells. Si bé els adolescents podran sol·licitar el desbloqueig dels esmentats comptes, la decisió final recaurà sempre en els tutors legals, mantenint així un control efectiu sobre les connexions digitals dels seus fills.
Promoció d’hàbits digitals saludables
TikTok, que comparteix el podi de les xarxes socials més populars juntament amb Facebook, YouTube, WhatsApp i Instagram, ha posat especial èmfasi en la importància de desenvolupar rutines digitals equilibrades. La plataforma ha destacat que el seu ús ha de proporcionar alegria, entreteniment i enriquiment personal, sense convertir-se en una addicció perjudicial.
En aquesta línia, la xarxa social ha implementat funcionalitats com a "gestió del temps de pantalla" i "horari de son", orientades que els usuaris puguin establir límits saludables en la seua interacció digital. Però la novetat més significativa en aquest àmbit és la introducció de les "missions de benestar", una funció dissenyada després de consultar diverses investigacions científiques i opinions d’experts en salut digital.
Aquest sistema de "missions" permet als usuaris completar desafiaments relacionats amb el benestar digital, obtenint insígnies que reforcen comportaments conscients. La gamificació dels hàbits saludables busca fer més atractiu l’establiment de rutines equilibrades en l’ús de la plataforma, especialment per al públic adolescent.
Eines per a creadors de contingut
El paquet d’actualitzacions de TikTok no es limita a les funcions de control dels pares, sinó que també inclou millores significatives per als creadors de contingut. La plataforma ha anunciat la implementació de filtres avançats per eliminar comentaris ofensius o inapropiats, una funció particularment útil per a creadors joves que poden ser més vulnerables al ciberassetjament.
Els creadors també disposaran d’una eina de verificació prèvia a la publicació, que els permetrà revisar els seus continguts abans de compartir-los amb l'audiència. Aquesta funcionalitat busca reduir les publicacions impulsives que podrien resultar problemàtiques posteriorment.
Una altra novetat destacable és la implementació d’una safata d’entrada redissenyada que facilita la gestió eficient de missatges, ajudant els creadors a mantenir una interacció més organitzada amb els seus seguidors sense veure’s desconcertats pel volum de comunicacions.
TikTok: la plataforma de vídeos curts que va revolucionar les xarxes socials
Presentada internacionalment el 2017, TikTok ha experimentat un creixement exponencial fins a posicionar-se com una de les xarxes socials més influents del panorama digital actual. La plataforma, coneguda pel seu format de vídeos breus amb múltiples opcions d’edició i efectes, ha captat especialment l’atenció del públic adolescent i jove adult, convertint-se en un fenomen cultural global.
El seu algoritme de recomanació, extraordinàriament efectiu per mantenir els usuaris enganxats, ha estat tant lloat per la seua capacitat de personalització com criticat pel seu potencial addictiu. Aquesta dualitat ha portat TikTok a enfrontar-se a creixents pressions regulatòries en diversos països, especialment referent a la protecció d’usuaris menors d’edat.
Les actualitzacions de seguretat anunciades el juliol de 2025 representen l’esforç més recent de la companyia per abordar aquestes preocupacions, equilibrant el seu model de negoci basat en la participació activa amb la responsabilitat social de protegir els usuaris més vulnerables.
Com funcionen les notificacions per a pares en TikTok?
El nou sistema de notificacions implementat per TikTok opera mitjançant la vinculació de comptes entre pares i fills a través del perfil de "sincronització familiar". Una vegada establerta aquesta connexió, els progenitors rebran alertes automàtiques cada vegada que el menor publiqui contingut visible per a altres usuaris de la plataforma.
Aquestes notificacions inclouen informació bàsica sobre el tipus de publicació (vídeo, foto o història) i ofereixen un accés directe per visualitzar l’esmentat contingut. El sistema està dissenyat per funcionar de manera no intrusiva, respectant la privacitat de l’adolescent mentre manté informats els pares.
Per activar aquesta funció, tant pares com fills han de completar un procés de verificació que confirmi la seua relació familiar, evitant així possibles abusos del sistema de supervisió per part de tercers. La plataforma ha assegurat que tota la informació compartida a través d’aquestes notificacions compta amb protocols de seguretat reforçats.