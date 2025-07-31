Aquests són els dos pobles de Lleida amb el nom més curt de Catalunya
Des dels Pirineus fins al Solsonès, aquests petits municipis són testimonis de la història, la natura i les tradicions catalanes més genuïnes
Lleida amaga veritables joies en forma de petits municipis amb noms singulars i històries fascinants. Dos d'aquests pobles, situats en diferents comarques lleidatanes, comparteixen una característica única: tenen els noms més curts de tot Catalunya. Pi i Su són els protagonistes d'aquesta peculiar llista, cadascun amb el seu encant particular i atractius turístics que val la pena descobrir.
Pi, un tresor medieval a la Baixa Cerdanya
Un dels municipis amb el nom més curt de Catalunya és Pi, una entitat descentralitzada del municipi cerdà de Bellver de Cerdanya. Amb poc més de 120 habitants, Pi conserva l'encant dels pobles medievals, amb carrers empedrats i edificis d'estil romànic i gòtic.
L'església de Santa Eulàlia, construïda entre els segles XI i XII, és un dels principals atractius de Pi. Aquesta joia arquitectònica ha estat reformada al llarg dels anys per mantenir-la en bon estat i continua sent el centre espiritual del poble.
Passejant pels carrerons de Pi, els visitants poden imaginar-se com era la vida en aquest antic senyoriu que abastava els nuclis de Cortariu, Nèfol i el desaparegut Gallissà. Una autèntica immersió en la història de la Cerdanya.
Su, un petit gran tresor al Solsonès
Amb només 34 habitants, Su és un altre poble català amb un nom de dues lletres. Situat a l'extrem meridional del terme municipal de Riner, al Solsonès, aquest petit nucli s'alça sobre uns plans a la capçalera de la riera de Matamargó, a una altitud de 726 metres sobre el nivell del mar.
El poble de Su és un conjunt harmònic de cases d'estil romànic i gòtic que s'alcen al voltant de l'església parroquial de Santa Maria. Passejar pels seus tranquils carrers és com fer un viatge en el temps, descobrint racons amb encant i gaudint de la pau que ofereix aquest indret.
La bellesa de Su no ha passat desapercebuda per al món de la música. L'any 2022, el grup El Pony Pisador va dedicar-li la cançó La noble vila de Su, que va rebre el premi a millor cançó folk dels premis Enderrock.
Pi i Su comparteixen podi amb Ur, un municipi de la Catalunya Nord situat a la comarca de l'Alta Cerdanya. Situat a l'Alta Cerdanya, Ur és un municipi de la Catalunya Nord que s'alça majestuós a més de 1.200 metres d'altitud. Amb poc més de 340 habitants, aquest poble pirinenc ofereix als visitants un entorn natural privilegiat i una història mil·lenària. L'església de Sant Martí d'Ur, documentada per primera vegada l'any 889, és un dels principals atractius del municipi i un testimoni de la seva rica herència cultural. Els amants de la natura trobaran a Ur un paradís per explorar, amb rutes de senderisme que s'endinsen en els impressionants paisatges pirinencs. La zona nord del municipi, que s'enfila fins als 1.500 metres d'altitud, ofereix vistes panoràmiques de la vall del riu Reür i els cims circumdants.