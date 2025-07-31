El poble amb un castell del segle X, sis esglésies romàniques i un barri jueu que és a dos hores i mitja de Lleida
El municipi, ideal per a una escapada de Setmana Santa, destaca pel seu impressionant patrimoni romànic i la seua excepcional conservació medieval
Uncastillo, ubicada a l’extrem nord-oest de la província de Saragossa, s’erigeix com un dels principals tresors històrics i artístics de la comarca de les Cinco Villas. Aquest municipi aragonès, situat a 662 metres d’altitud i a uns 115 quilòmetres de la capital i a 228 de Lleida, conserva un extraordinari conjunt patrimonial que li va valer la declaració de Conjunto Monumental Histórico-Artístico el 1966, convertint-se en una destinació imprescindible en Setmana Santa per als amants de l’art romànic i la història medieval.
La localitat, el terme municipal de la qual abasta 23.060 hectàrees, presenta una estructura urbana perfectament conservada que es desenvolupa al voltant del seu emblemàtic castell, alçat sobre la penya Ayllón. El seu paisatge, a camí entre els estreps meridionals del Prepirineu aragonès i la depressió de la vall de l’Ebre, ofereix altituds que oscil·len entre els 1.159 metres de la serra i els 450 metres al sud, la qual cosa propicia una notable diversitat de flora i fauna en el seu entorn natural.
Un excepcional conjunt romànic
Si hi ha una cosa que distingeix a Uncastillo de la resta de localitats aragoneses és el seu impressionant patrimoni històric-artístic, principalment romànic. La vila compta amb fins sis esglésies d’aquest estil arquitectònic datades del segle XII: San Martín, Santa María, San Juan, San Lorenzo, San Felices i San Miguel. Totes elles comparteixen una estructura de nau única i absis molt articulat, configurant un dels conjunts romànics més complets i més ben conservats d’Espanya.
L’església de Santa María la Mayor destaca especialment per la seua extraordinària portada escultòrica, mentre que San Martín de Tours allotja actualment el Centre d’Art Religiós del Prepirineu, on s’exposa una valuosa col·lecció d’art sacre que permet conèixer la riquesa artística de la zona.
Un recorregut per la història viva
El passeig per Uncastillo pot començar en les restes de la seua fortalesa medieval, que dona nom a la localitat i que s’assenta dalt de Peña Ayllón. Des d’allà, els visitants poden disfrutar de vistes panoràmiques excepcionals mentre exploren el Museu de la Torre ubicat a la torre de l’homenatge, on s’exhibeixen peces arqueològiques de gran valor històric.
Al voltant del castell es desplega l’entramat urbà medieval, amb carrerons estrets i laberíntics que conviden a perdre’s entre cases de pedra i palaus renaixentistes. Especialment notable és el call, que conserva la seua sinagoga i un cementiri extramurs, testimonis de la important comunitat sefardita que va habitar la vila.
Entre els seus edificis civils destaquen la Casa Consistorial d’estil renaixentista, el palau gòtic de Pere IV el Cerimoniós i el palau de Martín l'Humà, així com la Llotja medieval. Tot aquest conjunt arquitectònic converteix Uncastillo en un autèntic museu a l’aire lliure on cada pedra compta una història.
Los Bañales: vestigis de la Roma imperial
A tan sols 15 quilòmetres d’Uncastillo es troba un dels jaciments arqueològics romans més importants d’Aragó: Los Bañales. Aquest enclavament, encara en procés d’excavació, mostra les restes d’una ciutat romana completa amb el seu fòrum, termes i un impressionant aqüeducte parcialment conservat.
Les estructures, que daten principalment dels segles I i II dC, permeten als visitants comprendre la magnitud i importància de la presència romana en aquesta regió. El jaciment compta amb visites guiades que faciliten la interpretació d’aquests vestigis històrics.
Una destinació viva més enllà del seu patrimoni
Malgrat la seua rica història, Uncastillo no és només una destinació per a amants de l’art i l’arqueologia. La localitat manté una intensa vida cultural amb un ampli programa d’activitats al llarg de l’any, des de festivals musicals fins representacions teatrals que aprofiten els seus espais històrics com a escenari natural.
La seua oferta gastronòmica i d’allotjament és també notable, permetent als visitants degustar productes locals i la tradicional rebosteria de la vila mentre gaudeixen de l’hospitalitat aragonesa. Els establiments hotelers, molts d’ells ubicats en edificis històrics restaurats, ofereixen una experiència completa que combina confort i patrimoni.
Què es pot visitar en un dia a Uncastillo?
Per als qui disposin de temps limitat, un recorregut essencial per Uncastillo hauria d’incloure una visita al castell i la seua torre de l’homenatge, l’església de Santa María la Mayor amb la seua espectacular portada romànica, el Centre d’Art Religiós del Prepirineu a l’església de San Martín, i un passeig pels carrers del call.
L’Oficina de Turisme local ofereix visites guiades que permeten optimitzar el temps i descobrir els secrets més ben guardats de la vila, així com recomanacions per degustar la gastronomia local en algun dels seus restaurants tradicionals.