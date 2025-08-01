Nou rècord històric del digital de SEGRE: assoleix les 7 milions de pàgines vistes en un mes
El portal informatiu toca sostre amb 2,2 milions d'usuaris únics. És el mitjà de referència a la província de Lleida.
Si fa uns dies vam explicar que el digital de SEGRE havia assolit al mes de juny la xifra dels 5 milions de pàgines vistes, un juliol informativament excepcional ha portat una nova fita per a l'entorn digital del diari. I és que, a falta de conèixer l'auditoria OJD de mitjans digitals (surt a mitjans de mes), aquest mes de juliol s'han assolit al web les 7 milions de pàgines vistes (notícies llegides) i s'ha assolit la xifra dels 2,2 milions d'usuaris únics. En números rodons, 7.070.000 de pàgines vistes i 2.141.000 usuaris únics.
Context de xifres
Per posar la fita en context, el mes anterior (juny) van ser 5 milions de pàgines vistes i 1,3 milions d'usuaris. Per posar encara més context, quan la web de SEGRE va canviar de plataforma, el setembre del 2023, va obtenir 1,3 milions de pàgines vistes i 290.000 usuaris únics. Xifres que aquest juliol hem multiplicat per 5 i per 8, respectivament.
Si parlem de grans xifres, en xarxes socials com Instagram durant els darrers 30 dies SEGRE ha assolit els 13 milions de visualitzacions de contingut.
Les anteriors grans xifres del digital de SEGRE van ser durant la pandèmia del coronavirus. Al març del 2020 es va superar per primer cop la barrera dels 5 milions de pàgines vistes, i pocs mesos després, pel confinament de Lleida, la xifra va augmentar en un pic inèdit de 7 milions de pàgines.
Les xifres anuals, també de rècord
Aquestes bones xifres del mes de juliol van acompanyades d'unes altes xifres durant la primera meitat d'aquest 2025, de gener a juliol, en el que el digital de SEGRE ha assolit els 35 milions de pàgines vistes i els 6,7 milions d'usuaris únics. Si segueix aquesta estela, SEGRE podria aconseguir el millor any digital de la seva història.
Distància pel que fa a la competència
El mes de juny vam fer la comparativa amb els principals competidors de SEGRE. La Manyana, segons l'auditoria OJD, comptava 162.000 pàgines vistes, pel que SEGRE multiplicava per 30 aquestes dades. Aquest mes, presumiblement, aquesta xifra de multiplicació augmentarà notablement.
Altres mitjans de Lleida que destaquen en la llista de l'OJD són PallarsDigital, Lleidadiari i NovaTàrrega.