PATRIMONI
La pujada al port de Salau reivindica la riquesa lingüística
Naturalesa, gastronomia i música catalana i occitana a 2.100 metres d’altitud
Catalans i occitans es van reunir ahir diumenge al port de Salau amb motiu de la 38 edició de la pujada a aquest pas de muntanya, que connecta la comarca del Pallars Sobirà, a Catalunya, amb la del Coserans, a França. Aquesta trobada reivindica des de fa dècades el patrimoni cultural i la riquesa que representen les llengües pròpies d’aquestes àrees.
Esther Lucea, presidenta del Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), va assenyalar que les llengües no s’han de veure només com una eina curricular o útil, sinó com una forma d’entendre el món i les històries que enclou. En la jornada festiva, que té lloc a 2.100 metres d’altitud, els participants comparteixen la naturalesa, la gastronomia local i la música. Així, els actes de germanor van comptar ahir amb una mostra de danses occitanes i catalanes, a més d’una actuació amb acordionistes dels dos països.
En un context on es dona la substitució lingüística, Lucea va comentar que a França els topònims occitans tendeixen a pronunciar-se en francès, i a Catalunya hi ha persones que exigeixen comunicar-se en la llengua dominant o que estan desvinculades del català. Per això, els assistents volen ressaltar la importància de no deixar-se dominar per les llengües predominants i valorar la diversitat lingüística.
Lucea conclou que pensar que amb una sola llengua tots ens entenem és el més fàcil, però també empobreix. La reivindicació d’aquesta edició és social i col·lectiva, fent una crida als qui estan conscienciats a transmetre aquest missatge a la resta de la societat.
Van participar en la pujada veïns de la Val d’Aran, Barcelona, el Vendrell, Girona i l’Arieja, entre d’altres. La trobada es porta a terme en una zona d’accés només a peu, on s’hissen les banderes catalana i occitana. Després dels parlaments i la fotografia de grup, la jornada va acabar amb el cant dels adeus.
La pujada al port de Salau se celebra cada primer diumenge d’agost des del 1988, arran d’una iniciativa impulsada pel Cercle d’Agermanament Occitano-Català.
Per la seua banda, el Parc Natural de l’Alt Pirineu va donar suport a l’encontre portant a terme tasques prèvies de manteniment al camí d’accés, a més d’oferir un guiatge interpretatiu del recorregut de pujada des del refugi del Fornet, ubicat a la vall de Bonabé, al terme municipal d’Alós d’Isil.