FESTES
Sort tanca la festa major amb una diada castellera
Sort va tancar ahir una participativa festa major, que va començar dijous passat. Ahir van tenir lloc dos actes. Al matí, el parc del Riuet va acollir la diada castellera amb l’actuació dels Malfargats de Pallars i els Castellers del Foix de Cubelles, que van aixecar alguns castells i pilars davant d’un nombrós públic. A la tarda, a la plaça Major va tenir lloc una cantada d’havaneres amb Escamot Calderada.
Un dels actes més multitudinaris va ser la revetlla de dissabte a la nit amb Orquestra Catalana, Crit i DJ Matt Lasong. Abans-d’ahir també hi va haver un parc aquàtic a la piscina municipal, l’espectacle familiar d’acrobàcies Shake Shake Shake de la companyia Pakipaya i la Ballada Popular de Rigodons, a càrrec de l’Associació Cultural Redort i Òmnium Pallars. Veïns i turistes han disfrutat de quatre dies de festa.