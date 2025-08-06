Mor l’actriu de 'The Walking Dead' Kelley Mack als 33 anys
Recordada pel seu paper d’Addy a 'The Walking Dead', la intèrpret va morir a la seua ciutat natal, Cincinnati, envoltada de la seua família
Kelley Mack, actriu coneguda per haver donat vida a Addy en la novena temporada de The Walking Dead, així com per aparicions en episodis de 911 o Chicago Med, ha mort als 33 anys.
Segons ha revelat la família de la intèrpret a través de les seues xarxes socials, Mack va morir dissabte passat 2 d’agost a Cincinnati, la seua ciutat natal. L’actriu portava gairebé un any lluitant contra un glioma del sistema nerviós central.
"Amb profunda tristesa anunciem la mort de la nostra estimada Kelley. Una llum tan brillant i fervent ha passat al més enllà, on tots hem d’anar finalment. Kelley va morir pacíficament dissabte a la nit, envoltada de la seua estimada mare Kristen i la seua incondicional tia Karen. Kelley ja s’ha reunit amb molts dels seus éssers estimats en forma de diverses papallones. Molts la trobarem a faltar fins el més profund del nostre ésser, més enllà de la qual cosa les paraules poden expressar", va escriure la germana de l’actriu.
A part dels seus papers en The Walking Dead, 911 i Chicago Med, Mack va aparèixer en anuncis de marques com Dr Pepper, Ross Stores, Budweiser, Eli Lilly, Dairy Queen, Chick-fil-A o Rakuten.
La intèrpret va participar a més en l’enregistrament de l’oscaritzada Spider-Man: Un nou univers com a doble de veu de Hailee Steinfeld. Altres títols de la seua filmografia inclouen Broadcast Signal Intrusion, Mr. Manhattan, Delicate Arch o l’encara per estrenar Universal, de la que també va ser productora executiva.
Està previst que el proper 16 d’agost se celebri un acte commemoratiu en el seu honor a Glendale i la seua família ja organitza una celebració de la seua vida per als seus éssers estimats a Los Angeles.