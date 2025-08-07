L’antic truc de la padrina per suportar les altes temperatures torna a triomfar aquest estiu
Aquesta tècnica tradicional permet reduir la temperatura ambiental fins a 4 graus i mitigar els efectes de l'onada de calor que afecta Espanya el 2025
Amb les temperatures arribant a màxims històrics a Espanya durant aquest estiu de 2025, milers de persones busquen solucions accessibles per combatre la calor sufocant. Mentre les vendes d’aires condicionats es disparen i el consum elèctric marca rècords, una antiga tècnica utilitzada pels nostres padrins ressorgeix com a alternativa econòmica i eficient: col·locar una tovallola humida sobre el ventilador. Aquest mètode tradicional guanya popularitat perquè és simple i efectiu per a la refrigeració d’espais petits.
La crisi energètica i els elevats preus de l’electricitat han portat molts espanyols a reconsiderar les solucions tradicionals. La tècnica consisteix a humitejar una tovallola neta amb aigua freda, escórrer-la bé per evitar degotejos i col·locar-la directament sobre la reixeta del ventilador. L’aire, en travessar el teixit humit, es carrega de partícules d’aigua que, en evaporar-se, produeixen una sensació de frescor immediata a l'habitació. Segons els experts en eficiència energètica, aquest mètode pot reduir la temperatura ambient entre 2 i 4 graus centígrads, sense l’impacte econòmic i ambiental dels sistemes d’aire condicionat.
Com aplicar correctament la tècnica de la tovallola humida
Per maximitzar l’eficàcia d’aquest mètode tradicional, els especialistes en climatització recomanen seguir alguns passos específics. Primer, és fonamental utilitzar una tovallola de cotó o material absorbent, preferiblement de mida mitjana per no sobrecarregar el motor del ventilador. El teixit ha de ser humit però no amarat, per evitar qualsevol risc elèctric. S’aconsella canviar o rehumitejar la tovallola cada dos hores aproximadament, quan comenci a eixugar-se.
Altres tècniques tradicionals per combatre la calor
La saviesa popular conté nombroses estratègies per mantenir les cases resques durant les onades de calor. Una pràctica habitual en zones rurals consisteix a penjar llençols humits en finestres i balcons, creant una barrera que refresca l’aire que entra a l’habitatge. També resulta efectiu col·locar recipients amb aigua en diferents punts de la casa, especialment en dormitoris, ja que l’evaporació natural contribueix a regular la temperatura ambient.
L’impacte de les onades de calor a Espanya
L’estiu de 2025 està sent particularment sever quant a temperatures. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les onades de calor s’han intensificat i prolongat en els últims anys com a conseqüència directa del canvi climàtic. Les previsions indiquen que aquesta tendència continuarà, amb períodes estivals cada vegada més calorosos i prolongats.
En aquest context, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) ha llançat una campanya de conscienciació que recupera i difon tècniques tradicionals de refrigeració passiva, destacant el seu baix cost i reduït impacte ambiental. Aquestes iniciatives busquen complementar les recomanacions sanitàries sobre hidratació, protecció solar i adaptació d’horaris durant els períodes d’altes temperatures.
Per què funcionen els mètodes tradicionals de refrigeració?
Els sistemes ancestrals de refrigeració es basen principalment en el principi físic de l’evaporació. Quan l’aigua s’evapora, absorbeix calor de l’ambient circumdant, produint un efecte refrigerant natural. Aquest principi és el mateix que utilitza el nostre cos quan sua per regular la seua temperatura.
La diferència fonamental entre aquests mètodes i els sistemes moderns d’aire condicionat rau en el consum energètic. Mentre que un equip d’aire condicionat domèstic pot consumir entre 1 i 2 kWh, el ventilador amb tovallola humida amb prou feines assoleix els 0,05 kWh, suposant un estalvi considerable a la factura elèctrica i una reducció significativa de l’empremta de carboni.
Quines precaucions hem d'adoptar en aplicar aquestes tècniques?
Malgrat la seua senzillesa, els experts recomanen algunes precaucions en implementar aquests mètodes tradicionals. És important vigilar els nivells d’humitat a l’habitatge, ja que un excés podria afavorir l’aparició de floridura i problemes respiratoris, especialment en persones al·lèrgiques o amb afeccions pulmonars.
Així mateix, es recomana verificar que el ventilador estigui en bones condicions i seguir les instruccions del fabricant, evitant cobrir completament les reixetes de ventilació per no sobreescalfar el motor. La seguretat elèctrica és primordial: mai no s’ha de permetre que l’aigua degoti cap a les parts elèctriques de l’aparell.